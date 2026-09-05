Jones est entré à la mi-temps samedi et a aidé l’Inter à remonter un retard de deux buts pour s’imposer 3-2 dans un match palpitant face à Naples à San Siro. Jones savoure pleinement sa transition vers le football italien après avoir quitté Liverpool cet été. Il a expliqué à quelle vitesse il s’est intégré au vestiaire aux côtés de joueurs comme John Stones.

« Je me sens tout de suite chez moi avec les gars. Depuis le premier jour, ils ont été incroyables et je peux donc simplement être moi-même. Bien sûr, j’ai quelque chose à prouver, mais je sais que si je suis simplement moi-même, les gars m’apprécieront, le staff aussi, tout comme les supporters », a déclaré Jones.