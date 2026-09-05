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« Je me sens simplement chez moi » : Curtis Jones se confie sur son début époustouflant à l'Inter après son départ de Liverpool
Impact immédiat en Italie
Jones est entré à la mi-temps samedi et a aidé l’Inter à remonter un retard de deux buts pour s’imposer 3-2 dans un match palpitant face à Naples à San Siro. Jones savoure pleinement sa transition vers le football italien après avoir quitté Liverpool cet été. Il a expliqué à quelle vitesse il s’est intégré au vestiaire aux côtés de joueurs comme John Stones.
« Je me sens tout de suite chez moi avec les gars. Depuis le premier jour, ils ont été incroyables et je peux donc simplement être moi-même. Bien sûr, j’ai quelque chose à prouver, mais je sais que si je suis simplement moi-même, les gars m’apprécieront, le staff aussi, tout comme les supporters », a déclaré Jones.
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Défendre la réputation du championnat
Après cette victoire spectaculaire, Jones a fermement rejeté le stéréotype selon lequel le football italien manquerait de spectacle par rapport à la Premier League. Il n'a pas tardé à mettre en avant la profondeur tactique et l'intensité incessante du championnat. « Certains disent que la Serie A est ennuyeuse et que la Premier League ne l'est pas, mais vous n'avez pas vu cela aujourd'hui », a déclaré Jones en conférence de presse d'après-match, via FCInterNews.
« Il y a ici de grands entraîneurs et énormément de tactique. Aujourd'hui, c'était un très beau match avec beaucoup d'occasions, et l'entraîneur a procédé à plusieurs ajustements tactiques qui nous ont aidés à gagner. Les équipes italiennes n'abandonnent jamais, c'était un vrai spectacle. » L'Inter a assurément affiché cet état d'esprit combatif sous la direction de l'entraîneur principal Cristian Chivu.
Éloges appuyés pour Chivu
La relation entre Jones et Chivu semble être un facteur majeur derrière son impressionnant début de vie à Milan. S’exprimant auprès de DAZN, Jones a détaillé précisément pourquoi l’entraîneur a été si crucial dans sa décision de rejoindre le club. « Il y a une raison pour laquelle je suis venu ici : les appels que nous avons eus, la manière dont l’équipe joue, ses idées tactiques et sa façon de travailler chaque jour », a expliqué Jones.
« Ce sont les petites choses qu’il dit, des choses qui peuvent sembler mineures mais qui finissent par avoir un impact énorme. En plus, il a une immense expérience et a lui-même joué au plus haut niveau. Il a géré l’effectif de manière brillante. Il est “l’un des nôtres”, et pour moi, c’est fondamental. »
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Quelle est la suite pour l’Inter ?
L’Inter a peu de temps pour célébrer son triomphe national, son attention se tournant immédiatement vers la compétition européenne. Le club a un énorme choc de Ligue des champions face au Real Madrid programmé pour mardi, et Jones espérera que sa prestation convaincante contre Naples lui aura permis de gagner une place dans le onze de départ.
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