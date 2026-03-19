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« Je me sens prêt » : le patron de Shock se lance dans la course pour succéder à Pep Guardiola à Manchester City
Michel se dit prêt à prendre les rênes d'Etihad
L'avenir de Pep Guardiola à la tête de Manchester City est sérieusement remis en question suite à l'élimination décevante de l'équipe de la Ligue des champions de l'UEFA, après deux défaites consécutives en huitièmes de finale contre le Real Madrid. La situation s'est encore aggravée, City accusant désormais un retard de neuf points sur Arsenal, leader du classement de la Premier League.
Selon le quotidien Daily Mail, Pep Guardiola fera une pause après la finale de la Carabao Cup contre Arsenal dimanche prochain afin de décider s'il restera à la tête de Manchester City au-delà de cette saison.
S'adressant à La Otra Grada, comme le rapporte Estadio Deportivo, Michel Sanchez a confirmé qu'il était prêt à prendre la relève en tant qu'entraîneur de Manchester City si Pep Guardiola venait à partir. « Je me considère prêt. Je me sens prêt à entraîner n'importe quelle équipe », a-t-il déclaré, tout en soulignant que tout transfert potentiel « dépend toujours des clubs ».
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Míchel : « Je suis prêt à relever un défi d'entraîneur au niveau international »
Míchel a répondu aux inquiétudes concernant un éventuel départ à l'étranger, notamment en ce qui concerne la barrière de la langue, en déclarant : « L'une des hésitations à l'idée d'entraîner hors d'Espagne concernait la langue, mais j'y travaille. »
Il a ajouté : « Je plaisante sur mon niveau d'anglais, mais je me sens prêt à communiquer dans un environnement international », soulignant que cela élimine l'un des obstacles courants auxquels sont confrontés les entraîneurs espagnols à l'étranger.
L'Espagnol a déclaré : « Cette étape renforce mes chances de relever des défis en dehors de l'Espagne, notamment dans des compétitions comme la Premier League, où la communication est essentielle pour gérer le vestiaire. »
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Le lien avec le City Football Group
Le travail remarquable accompli par Michel à Gérone n'est pas passé inaperçu, d'autant plus compte tenu de l'importance du club au sein du City Football Group (CFG). Après avoir mené l'équipe catalane à la montée, il a déjà démontré sa capacité à dépasser les attentes tout en respectant la philosophie tactique spécifique du club phare du groupe.
Sa connaissance de la structure et des attentes du City Football Group fait de lui un candidat interne logique si City cherche à assurer la continuité au-delà de l'ère Guardiola. Michel travaille déjà en étroite collaboration avec la direction de City, ayant récemment discuté de ses efforts pour intégrer et faire progresser le jeune joueur Claudio Echeverri. Il a affirmé : « Je me considère prêt », consolidant ainsi sa position de candidat de premier plan pour l'avenir.
Un style de management fondé sur la relation
Si Guardiola est souvent salué pour ses innovations tactiques, Michel a tenu à souligner que son propre succès repose sur une gestion humaine et une communication claire. Il insiste sur le fait qu’il ne dispose pas d’une « baguette magique », mais qu’il s’attache plutôt à instaurer une culture où chaque individu se sent valorisé et lié à l’objectif collectif.
L'entraîneur de Gérone a révélé qu'il transmettait un message constant à ses joueurs au début de chaque saison : « Vivons cette année ensemble. » C'est cette approche centrée sur l'humain qui, selon Michel, s'appliquera à n'importe quel championnat du monde. De plus, il a plaisanté sur ses progrès en anglais, laissant entendre qu'il se préparait déjà aux exigences particulières de la vie en Premier League.
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