« Je me sens prêt » : le patron de Shock se lance dans la course pour succéder à Pep Guardiola à Manchester City

L'avenir de Pep Guardiola à la tête de Manchester City est sérieusement remis en question suite à l'élimination décevante de l'équipe de la Ligue des champions de l'UEFA, après deux défaites consécutives en huitièmes de finale contre le Real Madrid. La situation s'est encore aggravée, City accusant désormais un retard de neuf points sur Arsenal, leader du classement de la Premier League.

Selon le quotidien Daily Mail, Pep Guardiola fera une pause après la finale de la Carabao Cup contre Arsenal dimanche prochain afin de décider s'il restera à la tête de Manchester City au-delà de cette saison.

S'adressant à La Otra Grada, comme le rapporte Estadio Deportivo, Michel Sanchez a confirmé qu'il était prêt à prendre la relève en tant qu'entraîneur de Manchester City si Pep Guardiola venait à partir. « Je me considère prêt. Je me sens prêt à entraîner n'importe quelle équipe », a-t-il déclaré, tout en soulignant que tout transfert potentiel « dépend toujours des clubs ».