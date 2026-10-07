Harry Kane a marqué de son empreinte sa 125e sélection, inscrivant un doublé lors de la victoire 3-0 de l'Angleterre contre la Tchéquie à Wembley. Ce doublé permet au capitaine d'égaler le gardien Peter Shilton en tant que joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe d'Angleterre chez les hommes, tout en portant son record à 91 buts.

Cette victoire a conclu une fenêtre internationale exigeante pour l'équipe de Thomas Tuchel.

« C'était la soirée parfaite pour moi personnellement, et pour l'équipe, » a déclaré Kane à ITV. « Le rassemblement a été difficile, long, avec quelques matches compliqués, donc c'est agréable de le conclure tous ensemble ici à Wembley. »