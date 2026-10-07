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« Je m’en lèche les babines ! » : Harry Kane révèle le bonheur de l’attaquant après un doublé historique à Wembley
Le capitaine célèbre un cap historique à Wembley
Harry Kane a marqué de son empreinte sa 125e sélection, inscrivant un doublé lors de la victoire 3-0 de l'Angleterre contre la Tchéquie à Wembley. Ce doublé permet au capitaine d'égaler le gardien Peter Shilton en tant que joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe d'Angleterre chez les hommes, tout en portant son record à 91 buts.
Cette victoire a conclu une fenêtre internationale exigeante pour l'équipe de Thomas Tuchel.
« C'était la soirée parfaite pour moi personnellement, et pour l'équipe, » a déclaré Kane à ITV. « Le rassemblement a été difficile, long, avec quelques matches compliqués, donc c'est agréable de le conclure tous ensemble ici à Wembley. »
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Kane s’extasie devant la fluidité des mouvements offensifs
Kane a salué les séquences de passes rapides de l’Angleterre, en prenant le deuxième but de l’équipe comme exemple de sa qualité technique. Un bel enchaînement impliquant Elliot Anderson et Morgan Rogers a permis à Kane de conclure d’une reprise instantanée clinique.
« Vous avez encore vu du football fantastique : la manière dont nous bougeons, dont nous jouons en une touche », a expliqué Kane.
« Le ballon d’Elliot pour Morgan, puis le centre en une touche, c’est ce qui se fait de mieux. En tant qu’attaquant, vous vous en léchez les babines et vous attendez simplement ces occasions. »
Progression depuis le revers du match d'ouverture
Le capitaine a souligné que l’Angleterre s’est progressivement améliorée depuis sa défaite contre l’Espagne lors du match d’ouverture, en s’appuyant sur cette performance comme base de progression. « Cela a commencé dès le premier match. Même si ce n’était pas le résultat que nous voulions, j’ai quand même pensé qu’il y avait vraiment de bonnes choses », a déclaré Kane.
« J’ai l’impression que nous avons construit là-dessus. Nous devions trouver ça très rapidement et nous l’avons fait, donc c’est la chose la plus satisfaisante. »
L’Angleterre a depuis enchaîné deux victoires de suite contre la Croatie et la Tchéquie.
- AFP
La concurrence pour les places fait monter les standards
Kane estime que l’intense bataille pour les places de titulaire pousse l’ensemble du groupe vers des standards plus élevés sous les ordres de Tuchel. « Il y aura toujours de la concurrence pour chaque place, a ajouté Kane. Quand on est ici, il s’agit de saisir ses opportunités. Chaque fois que vous avez du temps de jeu, que ce soit 90 minutes, cinq, peu importe, il faut faire le meilleur usage de ce temps. »
« Tout le monde veut en faire partie, tout le monde veut être dans l’équipe. Cela ne peut que nous rendre meilleurs. »
L’Angleterre tourne désormais son attention vers les dernières rencontres de la Ligue des nations en novembre.
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