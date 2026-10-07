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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

« Je m’en lèche les babines ! » : Harry Kane révèle le bonheur de l’attaquant après un doublé historique à Wembley

Angleterre
H. Kane
UEFA Nations League A

Le capitaine de l’Angleterre Harry Kane a qualifié sa 125e sélection de soirée parfaite après avoir inscrit un doublé contre la Tchéquie. L’attaquant a salué le football offensif fluide de l’Angleterre ainsi que la concurrence saine au sein de l’effectif de Thomas Tuchel.

  • Le capitaine célèbre un cap historique à Wembley

    Harry Kane a marqué de son empreinte sa 125e sélection, inscrivant un doublé lors de la victoire 3-0 de l'Angleterre contre la Tchéquie à Wembley. Ce doublé permet au capitaine d'égaler le gardien Peter Shilton en tant que joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe d'Angleterre chez les hommes, tout en portant son record à 91 buts.

    Cette victoire a conclu une fenêtre internationale exigeante pour l'équipe de Thomas Tuchel.

    « C'était la soirée parfaite pour moi personnellement, et pour l'équipe, » a déclaré Kane à ITV. « Le rassemblement a été difficile, long, avec quelques matches compliqués, donc c'est agréable de le conclure tous ensemble ici à Wembley. »

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Kane s’extasie devant la fluidité des mouvements offensifs

    Kane a salué les séquences de passes rapides de l’Angleterre, en prenant le deuxième but de l’équipe comme exemple de sa qualité technique. Un bel enchaînement impliquant Elliot Anderson et Morgan Rogers a permis à Kane de conclure d’une reprise instantanée clinique.

    « Vous avez encore vu du football fantastique : la manière dont nous bougeons, dont nous jouons en une touche », a expliqué Kane.

    « Le ballon d’Elliot pour Morgan, puis le centre en une touche, c’est ce qui se fait de mieux. En tant qu’attaquant, vous vous en léchez les babines et vous attendez simplement ces occasions. »

  • Progression depuis le revers du match d'ouverture

    Le capitaine a souligné que l’Angleterre s’est progressivement améliorée depuis sa défaite contre l’Espagne lors du match d’ouverture, en s’appuyant sur cette performance comme base de progression. « Cela a commencé dès le premier match. Même si ce n’était pas le résultat que nous voulions, j’ai quand même pensé qu’il y avait vraiment de bonnes choses », a déclaré Kane.

    « J’ai l’impression que nous avons construit là-dessus. Nous devions trouver ça très rapidement et nous l’avons fait, donc c’est la chose la plus satisfaisante. »

    L’Angleterre a depuis enchaîné deux victoires de suite contre la Croatie et la Tchéquie.

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    La concurrence pour les places fait monter les standards

    Kane estime que l’intense bataille pour les places de titulaire pousse l’ensemble du groupe vers des standards plus élevés sous les ordres de Tuchel. « Il y aura toujours de la concurrence pour chaque place, a ajouté Kane. Quand on est ici, il s’agit de saisir ses opportunités. Chaque fois que vous avez du temps de jeu, que ce soit 90 minutes, cinq, peu importe, il faut faire le meilleur usage de ce temps. »

    « Tout le monde veut en faire partie, tout le monde veut être dans l’équipe. Cela ne peut que nous rendre meilleurs. »

    L’Angleterre tourne désormais son attention vers les dernières rencontres de la Ligue des nations en novembre.