« Je ferai tout mon possible » : la star brésilienne Raphinha rompt le silence sur sa blessure lors de la Coupe du monde dans une déclaration émouvante

Le joueur de 29 ans avait été un élément clé de l’équipe du Brésil lors de ses premiers matchs contre le Maroc et Haïti, mais son élan a été brusquement interrompu. Lors de la rencontre contre l’équipe des Caraïbes, Raphinha a été remplacé juste avant la mi-temps après avoir ressenti une vive douleur à la jambe droite. Les examens médicaux ont confirmé une lésion musculaire à la cuisse droite, remettant en question sa participation au reste du tournoi.

La Confédération brésilienne de football (CBF) a depuis confirmé que la star du FC Barcelone restait avec le groupe pour suivre un programme de rééducation intensif. Pour un joueur dont la saison au Camp Nou a souvent été perturbée par des problèmes musculaires similaires, le moment où survient ce nouveau coup dur est particulièrement cruel, mais l’ailier refuse de se laisser abattre par cette situation.