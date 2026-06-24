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« Je ferai tout mon possible » : la star brésilienne Raphinha rompt le silence sur sa blessure lors de la Coupe du monde dans une déclaration émouvante
Un rêve brisé par une blessure
Le joueur de 29 ans avait été un élément clé de l’équipe du Brésil lors de ses premiers matchs contre le Maroc et Haïti, mais son élan a été brusquement interrompu. Lors de la rencontre contre l’équipe des Caraïbes, Raphinha a été remplacé juste avant la mi-temps après avoir ressenti une vive douleur à la jambe droite. Les examens médicaux ont confirmé une lésion musculaire à la cuisse droite, remettant en question sa participation au reste du tournoi.
La Confédération brésilienne de football (CBF) a depuis confirmé que la star du FC Barcelone restait avec le groupe pour suivre un programme de rééducation intensif. Pour un joueur dont la saison au Camp Nou a souvent été perturbée par des problèmes musculaires similaires, le moment où survient ce nouveau coup dur est particulièrement cruel, mais l’ailier refuse de se laisser abattre par cette situation.
- AFP
Un engagement émotionnel envers la Seleção
Sur Instagram, Raphinha a répondu aux rumeurs sur son état de santé en publiant une photo nostalgique de ses débuts en sélection. Il y réaffirme son engagement : « J’ai choisi cette photo parce qu’elle me rappelle mes origines. Le garçon qui rêvait de porter le maillot de l’équipe nationale brésilienne est toujours là, avec les mêmes rêves, la même gratitude et la même envie de représenter notre pays. »
L’ancien joueur de Leeds United a ensuite réaffirmé son amour du football : « J’adore le football, j’adore ce que je fais et j’adore porter le maillot de l’équipe nationale brésilienne. Ceux qui me connaissent savent à quel point je suis exigeant envers moi-même et à quel point je travaille dur chaque jour pour m’améliorer. Et cela ne changera jamais. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me rétablir et revenir le plus vite possible. »
Malgré les spéculations sur son départ
Malgré sa blessure, Raphinha n’envisage pas de rentrer plus tôt au pays. Il se consacre pleinement à sa convalescence et à ses engagements avec la Seleção.
« Je veux rester auprès de mes coéquipiers, me battre pour atteindre nos objectifs et continuer à donner le meilleur de moi-même afin d’honorer ce maillot et de faire plaisir aux supporters brésiliens. Je reste fort », a-t-il conclu.
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Focus sur la rencontre à venir face à l’Écosse
Pour son dernier match de groupe face à l’Écosse, la Seleção vise à consolider sa première place dans le groupe C. Une victoire ou un match nul lui assurerait la qualification. Cependant, Raphinha sera absent. Selon plusieurs sources, Ancelotti aurait déjà préparé plusieurs options pour le remplacer. Le jeune talent de 19 ans de Bournemouth, Rayan, est le favori pour débuter sur l’aile droite mercredi soir, mais d’autres solutions sont encore à l’étude : le retour de Neymar, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli et Endrick.