Javier Mascherano quitte son poste d’entraîneur principal de l’Inter Miami moins de six mois après avoir remporté la MLS Cup

Mascherano a annoncé sa démission de son poste d’entraîneur de l’Inter Miami CF dans un communiqué détaillé :

« Je tiens à faire savoir à tout le monde que, pour des raisons personnelles, j’ai décidé de mettre fin à mon mandat d’entraîneur principal de l’Inter Miami CF. Avant tout, je tiens à remercier le Club pour la confiance qu’il m’a accordée, tous les employés qui font partie de l’organisation pour leur effort collectif, mais surtout les joueurs, qui nous ont permis de vivre des moments inoubliables. Je tiens également à remercier les supporters et La Familia, car rien de tout cela n’aurait été possible sans eux. Je garderai toujours en mémoire notre première étoile, et où que je sois, je continuerai à souhaiter au club tout le succès possible pour l’avenir. Je ne doute pas un instant que le club continuera à connaître le succès à l’avenir. Je vous envoie à tous une grande accolade, et merci pour tout. »

Le propriétaire Jorge Mas a également pris la parole.

« Javier fera à jamais partie de l’histoire de ce club et occupera toujours une place particulière au sein de la famille de l’Inter Miami CF. Non seulement pour avoir joué un rôle clé dans des exploits inoubliables, tels que la victoire en MLS Cup et la performance historique de l’équipe lors de la Coupe du monde des clubs, mais aussi pour l’exemple qu’il a donné par son dévouement et son travail quotidien à la tête de l’équipe. Nous respectons sa décision et nous lui sommes profondément reconnaissants pour tout ce qu’il a apporté. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir professionnel et personnel. »