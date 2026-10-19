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Jamie Carragher avertit que Manchester United est pris dans un « cercle vicieux » alors que ses difficultés s’aggravent sous Michael Carrick
Le coûteux piège des transferts de Manchester United
Malgré ses absences répétées en Ligue des champions au cours de la dernière décennie, Manchester United conserve l’une des masses salariales les plus élevées de Premier League. La direction a autorisé plus de 150 millions de livres sterling de dépenses en indemnités de transfert lors du mercato estival, alourdissant encore la charge financière du club.
Cette pression s’est accentuée avec la qualification européenne de la saison dernière, qui a déclenché des augmentations automatiques de salaire pour plusieurs joueurs de l’effectif actuel. Le club éprouve donc de grandes difficultés à se séparer des joueurs qui ne donnent pas satisfaction : ceux qui jouent peu hésitent à renoncer à leurs contrats lucratifs.
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Carragher fustige des dépenses insoutenables
Sur Sky Sports, Carragher a expliqué comment la puissance financière de Manchester United a masqué des problèmes structurels plus profonds. Il a souligné que, tandis que les clubs rivaux dépensent beaucoup pour maintenir leur domination, United paie le prix fort pour obtenir des résultats décevants.
« Je pense simplement que, lorsqu’un club dépense beaucoup d’argent et que ses joueurs continuent d’échouer, qu’il ne se qualifie pas non plus pour la Ligue des champions malgré l’une des masses salariales les plus élevées, il peut finir par être celui qui dépense le plus sur une saison sans pour autant connaître le succès », a déclaré Carragher.
« Liverpool et Manchester City font partie des rares clubs qui ont régulièrement remporté des trophées avant de dépenser massivement. L’argent sera toujours là, car Manchester United est l’un des plus grands clubs de football au monde, mais ce ne peut pas être un robinet qu’on ne ferme jamais. Ce n’est tout simplement pas possible. »
Un cercle vicieux autodestructeur
L’ancien défenseur de Liverpool a souligné que les départs restent le principal obstacle à Old Trafford, créant une impasse qui empêche de poursuivre la nécessaire reconstruction de l’effectif.
« Et puis, on parle des dépenses nettes, mais vous n’arrivez pas à faire partir les joueurs », a poursuivi Carragher. « C’est difficile de faire partir des joueurs quand le club continue d’échouer. Ils touchent alors de gros salaires et vous ne pouvez pas vous en séparer : personne n’en veut. C’est un cercle vicieux dans lequel le club est pris. À un moment donné, vous ne pouvez plus être celui qui dépense le plus et, pour moi, ce moment est arrivé cet été. »
Le constat de Carragher, selon lequel les dépenses massives devaient cesser cet été, se reflète déjà dans l’effectif. Le défenseur Lisandro Martinez a récemment adressé de vives critiques à Jason Wilcox, affirmant qu’il s’attendait à des investissements plus importants lors du dernier mercato. La frustration de l’Argentin témoigne clairement des contraintes financières de Manchester United, dont les joueurs rejettent désormais la responsabilité de leurs piètres performances sur les dirigeants.
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La crise s’aggrave pour Carrick
Le début de saison désastreux de Manchester United met une pression immense sur Carrick. Avec une seule victoire à son actif jusqu’à présent, sa capacité à redresser la situation de l’équipe et à sauver la saison est de plus en plus remise en question.
Le décevant match nul 1-1 de dimanche contre Leeds United à Elland Road a prolongé la mauvaise série de Manchester United. Le technicien de 45 ans doit désormais trouver le moyen de tirer le meilleur d’un effectif très bien payé mais peu performant, sachant que les contraintes financières du club ne lui permettent plus de résoudre les problèmes à coups de dépenses.
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