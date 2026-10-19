Jamie Carragher avertit que Manchester United est pris dans un « cercle vicieux » alors que ses difficultés s’aggravent sous Michael Carrick

Sur Sky Sports, Carragher a expliqué comment la puissance financière de Manchester United a masqué des problèmes structurels plus profonds. Il a souligné que, tandis que les clubs rivaux dépensent beaucoup pour maintenir leur domination, United paie le prix fort pour obtenir des résultats décevants.

« Je pense simplement que, lorsqu’un club dépense beaucoup d’argent et que ses joueurs continuent d’échouer, qu’il ne se qualifie pas non plus pour la Ligue des champions malgré l’une des masses salariales les plus élevées, il peut finir par être celui qui dépense le plus sur une saison sans pour autant connaître le succès », a déclaré Carragher.

« Liverpool et Manchester City font partie des rares clubs qui ont régulièrement remporté des trophées avant de dépenser massivement. L’argent sera toujours là, car Manchester United est l’un des plus grands clubs de football au monde, mais ce ne peut pas être un robinet qu’on ne ferme jamais. Ce n’est tout simplement pas possible. »



