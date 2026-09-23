Jackson Irvine et Nestory Irankunda fixent les standards pour l’Australie avant la double confrontation contre le Brésil

L’Australie s’est réunie pour la première fois depuis son élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 de la FIFA en juillet. L’Australie sera confrontée à un énorme défi en recevant le Brésil, quintuple champion du monde, à Townsville vendredi, avant de retrouver cette équipe au Suncorp Stadium de Brisbane mardi prochain.

Cette double confrontation constitue une préparation cruciale pour la Coupe d’Asie de l’AFC, qui débutera en janvier en Arabie saoudite.

Le sélectionneur et les joueurs cherchent à s’appuyer sur leur élan estival face à une opposition de classe mondiale.