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Alvino Hanafi
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Jackson Irvine et Nestory Irankunda fixent les standards pour l’Australie avant la double confrontation contre le Brésil

Australie
J. Irvine
N. Irankunda
Australie vs Brésil
Brésil
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Australie vs Brésil

L’Australie s’est réunie pour la première fois depuis son élimination de la Coupe du monde et prépare des matches amicaux de gala contre le Brésil. Cadre expérimenté, Jackson Irvine a exigé une progression continue, tandis que le jeune talent du Sporting CP, Nestory Irankunda, a affirmé que la nouvelle génération australienne avait les moyens de dominer.

  • L’Australie se réunit à nouveau pour une double confrontation de gala contre le Brésil

    L’Australie s’est réunie pour la première fois depuis son élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 de la FIFA en juillet. L’Australie sera confrontée à un énorme défi en recevant le Brésil, quintuple champion du monde, à Townsville vendredi, avant de retrouver cette équipe au Suncorp Stadium de Brisbane mardi prochain.

    Cette double confrontation constitue une préparation cruciale pour la Coupe d’Asie de l’AFC, qui débutera en janvier en Arabie saoudite.

    Le sélectionneur et les joueurs cherchent à s’appuyer sur leur élan estival face à une opposition de classe mondiale.

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    Irvine exige des progrès dans l’effectif pour atteindre le niveau supérieur

    Le milieu de terrain expérimenté Jackson Irvine a exhorté ses coéquipiers à élever leur niveau collectif durant les premières heures du stage de préparation. Le cadre a souligné que, même si leur campagne de Coupe du monde a comporté des moments impressionnants, l’effectif doit continuer à progresser pour réussir lors de la Coupe d’Asie.

    Irvine a mis en avant l’intégration de nouveaux visages comme une occasion idéale de tester la profondeur de l’Australie.

    « Nous avons fait des choses incroyables à la Coupe du monde, mais un autre tournoi nous attend, et pour continuer à grandir, nous devons chercher à progresser, a déclaré Irvine. C’est le thème depuis les 24 premières heures ici, au stage. Nous devons franchir un nouveau palier. »


  • Irankunda soutient la nouvelle génération de talents australiens pour dominer

    L’ailier Nestory Irankunda a affiché une immense confiance envers la nouvelle génération de jeunes joueurs australiens. Le joueur de 20 ans, qui a récemment bouclé son transfert du Watford vers le géant portugais du Sporting CP, vise à s’imposer comme un élément important de la sélection nationale.

    Irankunda a soutenu un groupe jeune dans lequel figurent les adolescents Lucas Herrington et Dylan Leonard, aux côtés d’Alessandro Circati, Patrick Beach, Paul Okon-Engstler, Kasey Bos et Marcus Younis.

    L’ailier a averti ses rivaux que le noyau à long terme de l’Australie commençait seulement à montrer son potentiel.


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    L’Australie lance sa préparation à la Coupe d’Asie à Townsville et Brisbane

    Les confrontations contre le Brésil marquent le début d’une période de préparation intensive pour l’Australie avant sa campagne continentale en Arabie saoudite. Se tester face à une opposition de haut niveau permet au staff de l’Australie d’intégrer de jeunes talents tout en affinant la discipline tactique.

    L’Australie aborde le match d’ouverture de vendredi à Townsville avec l’ambition de marquer les esprits à domicile.

    L’Australie cherche à prendre de l’élan avant son retour à la compétition en Coupe d’Asie.

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