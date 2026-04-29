Si sa convalescence se passe sans accroc, Grealish reconnaît que l’aspect mental de cette mise à l’écart s’est révélé éprouvant. Le meneur de jeu, auteur de deux buts et six passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues, a été un maillon essentiel des Toffees cette saison. Rester spectateur, lui qui aime être au cœur de l’action, surtout lors des rencontres majeures du Merseyside, lui a été pénible.

« En tant que footballeur, c’est toujours difficile d’être blessé, a-t-il déclaré. Je suis venu assister au derby du Merseyside et cela m’a un peu ému, car c’est quelque chose qui me manque énormément. » Ce lien profond avec le club a été renforcé par le soutien qu’il a reçu de la part de tout le monde à Finch Farm tout au long de son arrêt.