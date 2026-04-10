« J’attends mieux de lui » : prêté par le Real Madrid, Endrick reçoit un avertissement de l’entraîneur de Lyon sur ses performances

Fonseca a exprimé en public son agacement concernant le niveau actuel d’Endrick, rappelant que le jeune attaquant de 19 ans doit assumer davantage de responsabilités sur le terrain. Prêté six mois par le Real Madrid pour s’imposer comme titulaire à Lyon, l’avant-centre avait bien commencé, mais peine désormais à maintenir le rythme alors que la saison touche à son terme.

Vendredi, à la veille de la rencontre face à Lorient, le technicien portugais a livré un bilan sans concession : « Je ne suis pas satisfait de la manière dont Endrick joue. Je ne suis pas là pour casser les joueurs, mais j’attends plus d’un joueur comme Endrick, et je pense qu’il a le devoir d’en faire plus. »