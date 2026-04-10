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« J’attends mieux de lui » : prêté par le Real Madrid, Endrick reçoit un avertissement de l’entraîneur de Lyon sur ses performances
Fonseca exige des progrès
Fonseca a exprimé en public son agacement concernant le niveau actuel d’Endrick, rappelant que le jeune attaquant de 19 ans doit assumer davantage de responsabilités sur le terrain. Prêté six mois par le Real Madrid pour s’imposer comme titulaire à Lyon, l’avant-centre avait bien commencé, mais peine désormais à maintenir le rythme alors que la saison touche à son terme.
Vendredi, à la veille de la rencontre face à Lorient, le technicien portugais a livré un bilan sans concession : « Je ne suis pas satisfait de la manière dont Endrick joue. Je ne suis pas là pour casser les joueurs, mais j’attends plus d’un joueur comme Endrick, et je pense qu’il a le devoir d’en faire plus. »
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Baisse de forme lors de la série de défaites à Lyon
La critique de Fonseca intervient après un résultat décevant pour le grand club français, lors duquel Endrick est resté largement en retrait lors du match nul 0-0 contre Angers le 5 avril. Ce résultat a prolongé la série sans victoire de Lyon à neuf matches toutes compétitions confondues, une mauvaise passe qui l'a vu s'éloigner des places qualificatives pour la Ligue des champions et chuter à la sixième place du classement.
Si le prêté du Real Madrid affiche un bilan respectable de six buts en quinze apparitions, son efficacité devant le but s’est évanouie au milieu des difficultés collectives. Lyon n’a trouvé le chemin des filets qu’à trois reprises lors de ses six dernières sorties, accentuant la pression sur ses attaquants vedettes afin qu’ils retrouvent leur instinct de buteur.
Brillance sur la scène internationale, mais galère sur le plan national.
Il est intéressant de constater que les difficultés rencontrées par Endrick au niveau national contrastent fortement avec ses récentes performances sur la scène internationale. Lors de la dernière trêve, l’adolescent s’est illustré avec le Brésil lors d’une victoire 3-1 en match amical contre la Croatie à Orlando, obtenant un penalty et délivrant une passe décisive après être entré en jeu. Cependant, Fonseca a rapidement rejeté toute excuse liée à la fatigue du voyage au retour du joueur au sein de son club.
« Il a dit qu'il était un peu fatigué par le voyage [de retour d'Orlando] », a constaté Fonseca en évoquant la condition physique du joueur. « Mais je pense qu'il a la responsabilité d'en faire plus. » Ces propos indiquent que l’entraîneur attend de son joueur prêté, très en vue, qu’il montre l’exemple, quelles que soient les exigences du calendrier international.
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Une phase cruciale pour les ambitions en Ligue des champions
L'enjeu est de taille, tant pour les joueurs que pour le club, à la veille de la réception de Lorient ce dimanche. Lyon compte actuellement deux points de retard sur Lille, troisième du classement, alors qu'il ne reste plus que six journées à disputer en Ligue 1. Une place dans le trio de tête garantissant une qualification automatique pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, la marge d'erreur est minime au Groupama Stadium.