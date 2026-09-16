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« J’ai vu les films ! » : Finlay Herrick révèle l’enthousiasme de Millwall après des débuts de rêve à West Ham
Herrick effectue sa première titularisation à domicile contre Fulham
Finlay Herrick a connu mardi soir sa première titularisation à domicile avec West Ham United lors de la défaite 3-2 contre Fulham au troisième tour de la Carabao Cup, avant de s’exprimer après le match au micro de West Ham TV. Le gardien de 20 ans a franchi un cap au London Stadium le jour de l’anniversaire de sa mère, bouclant un parcours de 14 ans au sein de l’académie du club.
Malgré cette courte défaite, Herrick a livré une prestation pleine d’engagement face à un adversaire de Premier League.
Le jeune gardien a assumé l’entière responsabilité du but victorieux d’Oscar Bobb tout en saluant les efforts de ses coéquipiers.
- IPS
Le gardien porté par l’héritage de Miklosko
S'exprimant auprès de West Ham TV après le match, Herrick a révélé que l'icône du club Ludek Miklosko l'inspirait depuis son arrivée à l'académie à l'âge de six ans. Après avoir passé du temps avec l'ancien international tchèque lors de tournées de jeunes, Herrick a affirmé rêver d'égaler le record de clean sheets de Miklosko.
Il a exprimé le désir de susciter la même affection durable de la part des supporters de West Ham.
« Il figure parmi les joueurs qui ont le plus de clean sheets dans l'histoire de West Ham et, dit de la manière la plus respectueuse possible, je veux le battre, a déclaré Herrick à West Ham TV. On entend les supporters chanter pour lui à chaque match. C'est ce que l'on vise en tant que joueur de West Ham, on veut entendre les supporters chanter notre nom. »
Un joueur formé au club impatient de disputer le derby contre Millwall
Herrick a immédiatement tourné son attention vers le choc très attendu de samedi contre Millwall à The Den. Le match marquera la première rencontre entre les clubs londoniens rivaux depuis 2012, lorsque West Ham s’était imposé 2-1.
Ayant grandi en regardant des reportages et des films sur cette célèbre rivalité, notamment des classiques du cinéma hooligan comme Green Street et The Football Factory, le jeune gardien brûle d’envie de découvrir l’atmosphère de ses propres yeux.
Millwall aborde cette rencontre en quête de réaction après avoir subi quatre défaites lors de ses six derniers matches toutes compétitions confondues.
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Le jeune gardien adhère à sa progression sous la houlette du staff technique
Herrick a souligné sa détermination à tirer des enseignements de cette première expérience et à continuer de progresser sous la direction des entraîneurs de l’équipe première Rui Barbosa, Bill Lepine, et du manager Nuno Espirito Santo.
West Ham aborde le derby de samedi avec quatre points d’avance en tête du classement de Championship.
« C’est un résultat décevant ce soir, mais avec un grand match samedi contre Millwall, j’ai hâte », a ajouté Herrick à West Ham TV au sujet de cette rencontre. « J’ai regardé des films, on m’a raconté des histoires et je vais enfin pouvoir le vivre pleinement et y participer aussi, ce que j’attends avec impatience. »
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