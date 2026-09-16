Finlay Herrick a connu mardi soir sa première titularisation à domicile avec West Ham United lors de la défaite 3-2 contre Fulham au troisième tour de la Carabao Cup, avant de s’exprimer après le match au micro de West Ham TV. Le gardien de 20 ans a franchi un cap au London Stadium le jour de l’anniversaire de sa mère, bouclant un parcours de 14 ans au sein de l’académie du club.

Malgré cette courte défaite, Herrick a livré une prestation pleine d’engagement face à un adversaire de Premier League.

Le jeune gardien a assumé l’entière responsabilité du but victorieux d’Oscar Bobb tout en saluant les efforts de ses coéquipiers.