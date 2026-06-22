« J’ai l’impression que beaucoup de gens ne comprennent rien au football. Ils le regardent, certes, mais ils ne le saisissent pas, pour ainsi dire », a déclaré le joueur de 29 ans. « Ce n’est pas grave, car cela permet à tout le monde d’en parler, mais c’est la vérité. »
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« J’ai l’impression que beaucoup de gens ne comprennent rien au football » : une star néerlandaise répond à ses détracteurs
Au cœur des débats, on reproche au milieu de terrain du FC Barcelone un style trop prudent au cœur du jeu de la sélection néerlandaise. Trop de passes sécurisées, trop peu d’audace dans la construction vers l’avant : c’est le constat sans appel des observateurs néerlandais.
De Jong a répondu en visant notamment Wim Kieft. Le champion d’Europe 1988, fort de 43 sélections, lui avait reproché de ne cesser de réclamer le ballon sans véritablement relancer le jeu. Les analystes de la chaîne NOS sont allés plus loin, jugeant son style « insupportable ».
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De Jong répond aux critiques : « C'est inexact. »
« On me reproche souvent de ne pas lancer de passes en profondeur, mais c’est inexact. Les observateurs ne suivent pas toujours le match avec assez d’attention », a répondu de Jong. « Tout dépend de la rencontre et du moment précis : y a-t-il un joueur qui se démarque ? Comment exécute-t-il sa course ? Oui, je peux lancer cette passe, mais le ballon aboutit immanquablement entre les mains du gardien. » Certaines personnes peinent à comprendre cela, et il faudrait peut-être que je prenne le temps de m’asseoir avec elles pour en discuter.
Il critique aussi la culture du débat autour de l’équipe nationale : « Je pense qu’aux Pays-Bas, nous devrions mieux valoriser les joueurs. Bien sûr, on peut critiquer, mais souvent on exagère à tel point qu’on qualifie aussitôt un joueur de mauvais. » Certains, conclut-il, ne font que « chercher à attirer l’attention ».
Klopp tance van der Vaart après ses critiques
La tendance des consultants nationaux à rechercher le sensationnalisme s’est de nouveau illustrée lors d’une récente sortie de Rafael van der Vaart. L’ex-milieu star du Hambourg SV a vertement critiqué le capitaine néerlandais Virgil van Dijk après la rencontre face au Japon, utilisant une métaphore aérienne peu flatteuse : « Un peu comme un Boeing 747 qui fait demi-tour », a lancé van der Vaart.
Interrogé sur MagentaTV, Jürgen Klopp a répondu avec fermeté : « Je ne suis pas sûr qu’il faille encore citer Rafael van der Vaart. Mais s’il fait un jour l’éloge d’un joueur, je serai prêt à le prendre à nouveau au sérieux. » « On a l’impression qu’il voit quelque chose, qu’il faut alors l’exprimer de manière fleurie, et ensuite, il s’y oppose farouchement. Mais en réalité, ce n’est pas si important que ça. »