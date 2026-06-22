« J’ai l’impression que beaucoup de gens ne comprennent rien au football » : une star néerlandaise répond à ses détracteurs

Au cœur des débats, on reproche au milieu de terrain du FC Barcelone un style trop prudent au cœur du jeu de la sélection néerlandaise. Trop de passes sécurisées, trop peu d’audace dans la construction vers l’avant : c’est le constat sans appel des observateurs néerlandais.

De Jong a répondu en visant notamment Wim Kieft. Le champion d’Europe 1988, fort de 43 sélections, lui avait reproché de ne cesser de réclamer le ballon sans véritablement relancer le jeu. Les analystes de la chaîne NOS sont allés plus loin, jugeant son style « insupportable ».