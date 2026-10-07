Jude Bellingham a salué la maturité de l’Angleterre après avoir fait plier une équipe de Tchéquie résolue lors d’une victoire 3-0 en Ligue des nations à Wembley. Le milieu de terrain a joué un rôle majeur alors que l’équipe de Thomas Tuchel a dominé la possession et signé un clean sheet.

Malgré un succès 7-0 contre la Croatie quelques jours plus tôt, Bellingham a insisté sur le fait que l’équipe était restée disciplinée.

« Il est difficile pour les équipes de venir ici parce qu’elles défendent bas et essaient de nous frustrer », a déclaré Bellingham à ITV. « On ne peut jamais être trop frustré avec trois buts et un clean sheet. On a fait le travail et on l’a fait avec professionnalisme. »