Jan Huebner
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« J’ai beaucoup appris sur moi-même ! » : Jude Bellingham se confie sur une année difficile et un plaisir retrouvé
Une victoire professionnelle satisfait le meneur de jeu de l’Angleterre
Jude Bellingham a salué la maturité de l’Angleterre après avoir fait plier une équipe de Tchéquie résolue lors d’une victoire 3-0 en Ligue des nations à Wembley. Le milieu de terrain a joué un rôle majeur alors que l’équipe de Thomas Tuchel a dominé la possession et signé un clean sheet.
Malgré un succès 7-0 contre la Croatie quelques jours plus tôt, Bellingham a insisté sur le fait que l’équipe était restée disciplinée.
« Il est difficile pour les équipes de venir ici parce qu’elles défendent bas et essaient de nous frustrer », a déclaré Bellingham à ITV. « On ne peut jamais être trop frustré avec trois buts et un clean sheet. On a fait le travail et on l’a fait avec professionnalisme. »
- Jan Huebner
Bellingham retrouve le plaisir sur le terrain
Bellingham a lui-même été tout près de marquer d’une tentative spectaculaire peu avant le deuxième but de Harry Kane. « C’était un bon ballon de Morgan et je me suis simplement dit que j’allais tenter quelque chose », a expliqué Bellingham.
« Quand on se sent bien et en confiance, on a envie d’essayer des choses. »
« Je prends du plaisir dans mon football, avant tout. »
Grandir à travers des expériences difficiles
Le joueur de 23 ans s’est confié sur les leçons tirées d’une période exigeante de 12 mois en club et en sélection. « J’ai vécu une saison dernière un peu compliquée, mais j’ai beaucoup appris sur moi-même », a révélé Bellingham.
« J’ai appris des choses que je peux faire pour me faciliter la vie, surtout avec l’Angleterre. »
« J’essaie de faire de mon mieux tout le temps pour être de mieux en mieux. »
- Getty Images Sport
Pièce maîtresse du dispositif de Tuchel au milieu de terrain
Le retour en forme de Bellingham constitue un atout majeur pour l’Angleterre, qui affine son identité tactique en vue des prochains tournois. Son association dynamique avec Kane et Morgan Rogers continue de s’épanouir.
L’Angleterre se tourne désormais vers ses derniers matches de groupe en novembre.
Bellingham visera à maintenir son emprise au milieu de terrain.
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