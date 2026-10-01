Toney a comparu jeudi matin devant le tribunal de première instance de Westminster pour répondre officiellement à une accusation d’agression ayant occasionné des blessures corporelles réelles. L’attaquant de 30 ans, qui évolue actuellement en Saudi Pro League, s’est présenté à la barre pour confirmer son identité avant de plaider non coupable. La procédure judiciaire fait suite à une enquête de la Metropolitan Police sur un incident qui se serait produit dans le centre de Londres durant l’hiver 2025.

Selon ESPN, l’accusation, menée par Tom Heslop, a brièvement exposé les faits allégués lors de l’audience de 10 minutes. Il est allégué que Toney a été impliqué dans une confrontation avec un homme nommé Saber Da Silva au 100 Wardour Street, un établissement de Soho, le 6 décembre dernier. Heslop a déclaré au tribunal que les deux individus « se sont fait face », et il est en outre allégué que Toney « s’est jeté en avant et a donné un coup de tête au plaignant, avant d’asséner quelques coups de poing ».