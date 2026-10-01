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Ivan Toney nie une agression en boîte de nuit alors que l’attaquant de l’Angleterre comparaît devant le tribunal et choisit un procès devant jury
Rejet des accusations d’agression au tribunal de première instance de Westminster
Toney a comparu jeudi matin devant le tribunal de première instance de Westminster pour répondre officiellement à une accusation d’agression ayant occasionné des blessures corporelles réelles. L’attaquant de 30 ans, qui évolue actuellement en Saudi Pro League, s’est présenté à la barre pour confirmer son identité avant de plaider non coupable. La procédure judiciaire fait suite à une enquête de la Metropolitan Police sur un incident qui se serait produit dans le centre de Londres durant l’hiver 2025.
Selon ESPN, l’accusation, menée par Tom Heslop, a brièvement exposé les faits allégués lors de l’audience de 10 minutes. Il est allégué que Toney a été impliqué dans une confrontation avec un homme nommé Saber Da Silva au 100 Wardour Street, un établissement de Soho, le 6 décembre dernier. Heslop a déclaré au tribunal que les deux individus « se sont fait face », et il est en outre allégué que Toney « s’est jeté en avant et a donné un coup de tête au plaignant, avant d’asséner quelques coups de poing ».
- AFP
Toney opte pour un procès devant jury à la Crown Court
Si la juge de district Briony Clarke a indiqué que l’affaire pouvait être traitée dans le cadre du tribunal de première instance, l’international anglais a choisi une autre voie judiciaire. Toney a opté pour un procès devant la Crown Court, ce qui signifie que les faits de l’affaire seront finalement examinés devant un juge et un jury. À la suite de cette décision, l’ancien talisman de Brentford a été remis en liberté sous caution sans condition par le tribunal jusqu’à sa prochaine comparution prévue plus tard ce mois-ci.
L’attaquant est arrivé au tribunal peu après 9 h 30, accompagné de trois membres de son entourage et vêtu d’un haut noir porté sur une chemise et une cravate.
Le porte-parole confirme sa stupeur face aux accusations criminelles
À la suite de sa comparution devant le tribunal, un porte-parole de l’attaquant a publié un communiqué au sujet de l’affaire pénale en cours. Le communiqué disait : « Ivan reconnaît l’accusation et, bien qu’il soit naturellement sous le choc, il attend avec impatience d’avoir l’occasion de blanchir son nom devant le tribunal. » Cette prise de position publique réaffirme la volonté du joueur de contester les allégations alors que l’affaire se dirige vers une juridiction supérieure pour une audience complète sur les éléments de preuve.
La prochaine étape de la procédure judiciaire aura lieu à Southwark Crown Court, avec une audience actuellement fixée au 29 octobre. Toney restera libre de poursuivre ses activités professionnelles dans l’intervalle, aucune condition restrictive de liberté sous caution n’ayant été imposée lors de l’audience initiale.
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Statut international et parcours professionnel
Toney a fait régulièrement partie du groupe de l’Angleterre ces dernières années et figurait dans l’effectif anglais pour la Coupe du monde 2026, inscrivant un but en 10 sélections, même s’il n’a pas été retenu dans le dernier groupe pour les quatre premiers matches de la Ligue des nations. Son parcours vers le plus haut niveau a commencé à Northampton, avant des passages à Newcastle et Peterborough, puis son transfert très médiatisé à Brentford en 2020.
Lors d’un passage de quatre ans très prolifique à Brentford, Toney a inscrit 72 buts et s’est imposé comme l’un des finisseurs les plus cliniques de Premier League, avant de rejoindre le club d’Al Ahli, pensionnaire de la Saudi Pro League, en 2024 dans le cadre d’un transfert très médiatisé.
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