Italie, zéro minute en 4 matches pour Samuele Inacio : que se passe-t-il maintenant ?

L’Italie de Roberto Mancini poursuit sa progression avec une nouvelle victoire contre la Turquie, cette fois 3-1 à domicile, qui maintient l’Italie en pleine course pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des nations. Un match qui a mis fin au tour de force de 4 rencontres consécutives durant cette longue maxi-trêve internationale et dans lequel beaucoup ont eu du temps de jeu. Parmi les joueurs convoqués par le sélectionneur italien, il y avait une grande attente pour voir les grands débuts sous le maillot italien de l’un des talents les plus jeunes et les plus commentés parmi les sélectionnables : Samuele Inacio.

Pourtant, en 4 matches, l’attaquant né en 2008 n’a connu qu’une seule convocation, justement pour la rencontre de ce soir contre la Turquie, mais zéro minute sur le terrain, et des débuts « anti-vol » qui ne sont pas arrivés. Mais que se passe-t-il maintenant ?