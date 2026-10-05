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Samuele Inacio Italy 2026Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Italie, zéro minute en 4 matches pour Samuele Inacio : que se passe-t-il maintenant ?

Italie
S. Inacio
Brésil

La grande attente pour les débuts « anti-vol » de l’attaquant du Borussia Dortmund n’est pas arrivée

L’Italie de Roberto Mancini poursuit sa progression avec une nouvelle victoire contre la Turquie, cette fois 3-1 à domicile, qui maintient l’Italie en pleine course pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des nations. Un match qui a mis fin au tour de force de 4 rencontres consécutives durant cette longue maxi-trêve internationale et dans lequel beaucoup ont eu du temps de jeu. Parmi les joueurs convoqués par le sélectionneur italien, il y avait une grande attente pour voir les grands débuts sous le maillot italien de l’un des talents les plus jeunes et les plus commentés parmi les sélectionnables : Samuele Inacio.

Pourtant, en 4 matches, l’attaquant né en 2008 n’a connu qu’une seule convocation, justement pour la rencontre de ce soir contre la Turquie, mais zéro minute sur le terrain, et des débuts « anti-vol » qui ne sont pas arrivés. Mais que se passe-t-il maintenant ?

  • LES MOTS DE MANCINI

    Le fait que Mancini ne le juge pas encore prêt à 100 % comme tous les autres, qui eux ont eu droit à leurs débuts, était déjà apparu évident lors des précédentes conférences de presse. Le sélectionneur a fermé la porte à un possible changement de nationalité, même sans avoir la certitude de pouvoir lui accorder du temps de jeu, en soulignant que, encore aujourd’hui, il a besoin de jouer davantage avant d’être « pour l’Italie ».

    « Je sais qu’Inacio est un garçon qui a besoin d’enchaîner les apparitions pour être “à nous” et pour qu’il ne pense pas à aller ailleurs avec un autre maillot. Mais je crois qu’il est déjà... fidélisé parce qu’il a fait toutes les équipes de jeunes avec l’Italie. Si nous pensons qu’il peut entrer et jouer, c’est faux, parce qu’il faut lui laisser du temps : c’est un garçon qui, physiquement aussi, doit se construire. Mais il a des qualités importantes »

  • QUE SE PASSE-T-IL MAINTENANT ?

    La chance pour Inacio n’est finalement pas arrivée. La blessure de Vergara dans le final et le changement tactique avec l’entrée de Scamacca à la place de Pio Esposito ont fermé la porte au « cadeau » de ses débuts, qui aurait toutefois aussi eu une double valeur dans une optique « anti-enlèvement ». Il ne faut en effet pas oublier que Samuele est le fils d’Inacio Pia, l’ancien attaquant brésilien de Naples et de l’Atalanta, entre autres.

    Sans une première apparition lors d’un match officiel, ce qui aurait imposé un frein pour les trois prochaines années, le Brésil pourrait encore convaincre l’attaquant de répondre à une convocation avec la sélection entraînée par Carlo Ancelotti. Mancini a parlé de « fidélisation » et, en effet, le joueur a toujours déclaré rêver de défendre les couleurs de l’Italie, mais l’éventualité d’un enlèvement, du moins sur le papier, reste à ce jour au moins possible.

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