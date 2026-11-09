Italie : Mancini teste le 4-3-3 avec Cisse en pointe

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L’équipe d’Italie de Roberto Mancini s’est entraînée cet après-midi à Coverciano sous la pluie, en vue de ses deux matches de Ligue des nations, jeudi soir à Milan contre la France et dimanche à Bruxelles contre la Belgique.

Le groupe dirigé par Roberto Mancini a effectué des exercices d’échauffement avant de se séparer : plusieurs joueurs titulaires hier sont allés en salle de musculation, tandis que les autres sont restés sur le terrain, parmi lesquels Kayode, Palestra, Scalvini, le débutant Palma, Gatti, Ghilardi et Ahanor.