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Alphadjo CisseGetty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Italie : Mancini teste le 4-3-3 avec Cisse en pointe

Italie
Italie vs France
France
UEFA Nations League A

À Coverciano, l’Italie s’entraîne sous la pluie avant les matches contre la France et la Belgique.

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L’équipe d’Italie de Roberto Mancini s’est entraînée cet après-midi à Coverciano sous la pluie, en vue de ses deux matches de Ligue des nations, jeudi soir à Milan contre la France et dimanche à Bruxelles contre la Belgique.

Le groupe dirigé par Roberto Mancini a effectué des exercices d’échauffement avant de se séparer : plusieurs joueurs titulaires hier sont allés en salle de musculation, tandis que les autres sont restés sur le terrain, parmi lesquels Kayode, Palestra, Scalvini, le débutant Palma, Gatti, Ghilardi et Ahanor.

  • Devant la défense, Tonali, Ricci et le jeune Cassano se sont relayés à la baguette. En attaque, comme le rapporte Sportmediaset, le joueur de l’AC Milan Cisse, autre nouveauté, a été aligné en pointe dans le 4-3-3, alternant avec Pio Esposito et Scamacca. La séance d’aujourd’hui s’est déroulée à portes ouvertes ; celle de demain après-midi se tiendra entièrement à huis clos.

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