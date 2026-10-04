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Moise Kean ItaliaGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Italie, Kean ne sera pas là contre la Turquie : il quitte le rassemblement

Italie
M. Kean
Italie vs Turquie
Turquie
UEFA Nations League A
Como

L’attaquant italien ne s’est pas encore remis du coup reçu ces derniers jours.

Moise Kean ne sera pas à la disposition de Roberto Mancini, et suscite aussi l’inquiétude du côté de Como. L’attaquant italien, en effet, ne s’est pas entraîné avec le reste de ses coéquipiers lors du rassemblement de l’Italie à Casteldebole, centre du Bologna prêté à l’Italie.

Et selon ce que rapporte Sky Sport, bien qu’il ait d’abord été annoncé incertain en vue du match qui verra demain l’Italie affronter justement la Turquie à Bologne, au Dall’Ara, la FIGC a finalement choisi de le libérer et de le faire quitter le rassemblement.


  • Qu’a Kean ?

    Moise Kean ne s’est pas entraîné aujourd’hui et est resté sur la touche, car il n’a pas encore absorbé le gros coup reçu ces derniers jours, qui continue de le gêner. Il est donc bel et bien indisponible et, par conséquent, Mancini a choisi de le libérer plus tôt que ses coéquipiers en le faisant quitter le rassemblement dès aujourd’hui.

  • Les alternatives de Mancini

    Avec Kean absent, contre la Turquie, le sélectionneur Roberto Mancin pourrait proposer plusieurs nouveautés dans son onze de départ. L’idée de laisser Pio Esposito au repos pour faire de la place à Scamacca demeure, mais à ses côtés, Daniel Maldini comme Cambiaghi pourraient être alignés.

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