Italie, Kean ne sera pas là contre la Turquie : il quitte le rassemblement

Moise Kean ne sera pas à la disposition de Roberto Mancini, et suscite aussi l’inquiétude du côté de Como. L’attaquant italien, en effet, ne s’est pas entraîné avec le reste de ses coéquipiers lors du rassemblement de l’Italie à Casteldebole, centre du Bologna prêté à l’Italie.

Et selon ce que rapporte Sky Sport, bien qu’il ait d’abord été annoncé incertain en vue du match qui verra demain l’Italie affronter justement la Turquie à Bologne, au Dall’Ara, la FIGC a finalement choisi de le libérer et de le faire quitter le rassemblement.



