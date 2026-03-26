Voici la conférence de presse de Michael O'Neill, sélectionneur de l'Irlande du Nord : « Je ne pouvais pas demander mieux, notre plan de jeu en première mi-temps était excellent. Nous avons également eu une occasion en première mi-temps sur un corner et il y a eu aussi une possible faute de main que j'aimerais revoir... En deuxième mi-temps, nous nous sommes mis en difficulté tout seuls. Le coup de tête sur le but de Tonali n'était pas bon et nous avons encaissé un but. La moyenne d'âge de cette équipe est de 22 ans, alors que l'Italie est une équipe très expérimentée. Il y a du caractère et de l'énergie dans cette équipe, mais il y a aussi beaucoup de joueurs très techniques qui vont progresser. Tous les jeunes ont été excellents, mais dans l'ensemble, je suis fier de la performance. »
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Irlande du Nord, le sélectionneur O'Neill : « En première mi-temps, il y a eu une main que j'aimerais revoir... »
QU'A-T-IL DIT AUX JOUEURS ?
« Avant le match, nous étions bien placés et nous voulions nous qualifier pour le tour suivant. Mais je pense que nous avons franchi une étape ce soir ; c'est très difficile de venir ici, surtout avec tous les absents que nous avons eus. Le fait de devoir disputer deux matchs à l'extérieur lors d'un barrage est un facteur important ; il aurait été préférable de les affronter avec tous les joueurs disponibles. »
L'AVENIR
« C'est difficile quand on perd, l'équipe est très déçue. Bien sûr, il y a beaucoup de points positifs, mais notre effectif n'est pas très large et quand certains joueurs manquent à l'appel, c'est dur. Quand nous analyserons le match et l'ensemble du parcours, nous trouverons de nombreux points positifs. Beaucoup de travail avait déjà été accompli avant mon arrivée à Blackburn ; je resterai entraîneur pour le match de mardi soir et pour les sept prochains matchs de Blackburn. J'ai un contrat avec la Fédération jusqu'en 2028 et, après mes derniers matchs en tant qu'entraîneur, je reprendrai mes fonctions de sélectionneur. »
LE PARCOURS
« Nous voulons toujours rester positifs, mais honnêtement, il nous sera très difficile de nous qualifier pour la Coupe du monde. Nous devrons pour cela battre une grande équipe nationale. Le simple fait d'avoir atteint ce match a été très positif pour nous, et nous en tirerons les leçons en vue des qualifications pour l'Euro. Cet effectif va devenir de plus en plus solide et compétitif. »