Irlande du Nord, le sélectionneur O'Neill : « En première mi-temps, il y a eu une main que j'aimerais revoir... »

Voici la conférence de presse de Michael O'Neill, sélectionneur de l'Irlande du Nord : « Je ne pouvais pas demander mieux, notre plan de jeu en première mi-temps était excellent. Nous avons également eu une occasion en première mi-temps sur un corner et il y a eu aussi une possible faute de main que j'aimerais revoir... En deuxième mi-temps, nous nous sommes mis en difficulté tout seuls. Le coup de tête sur le but de Tonali n'était pas bon et nous avons encaissé un but. La moyenne d'âge de cette équipe est de 22 ans, alors que l'Italie est une équipe très expérimentée. Il y a du caractère et de l'énergie dans cette équipe, mais il y a aussi beaucoup de joueurs très techniques qui vont progresser. Tous les jeunes ont été excellents, mais dans l'ensemble, je suis fier de la performance. »