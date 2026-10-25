Inter, Thuram : « C’est étrange, l’arbitre pense que je simule et puis on me dit que ce sont tous des penalties… »

L'Inter s'impose 2-1 après avoir été menée face à la Fiorentina. Elle a dominé le match, mais s'est retrouvée menée 1-0 sur la première et seule véritable occasion créée par la Fiorentina. Marcus Thuram a été décisif dans cette remontée, non seulement en inscrivant le but de l'égalisation à 1-1, mais aussi en obtenant non pas un, mais deux penalties. Le premier n'a toutefois pas été sifflé, suscitant la polémique à San Siro et au-delà.

Interrogé par DAZN après le match, le Français en a plaisanté, tout en haussant le ton à l'égard de l'arbitrage.