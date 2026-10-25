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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter, Thuram : « C’est étrange, l’arbitre pense que je simule et puis on me dit que ce sont tous des penalties… »

Inter
M. Thuram
Fiorentina
Serie A
Inter vs Fiorentina

L'Inter s'impose 2-1 après avoir été menée face à la Fiorentina. Elle a dominé le match, mais s'est retrouvée menée 1-0 sur la première et seule véritable occasion créée par la Fiorentina. Marcus Thuram a été décisif dans cette remontée, non seulement en inscrivant le but de l'égalisation à 1-1, mais aussi en obtenant non pas un, mais deux penalties. Le premier n'a toutefois pas été sifflé, suscitant la polémique à San Siro et au-delà.

Interrogé par DAZN après le match, le Français en a plaisanté, tout en haussant le ton à l'égard de l'arbitrage.

  • ÉNIÈME REMONTÉE

    « Encore une remontée ? Dans l’équipe, on croit pouvoir gagner un match même sur la fin. Nous l’avons fait, nous savons que nous pouvons toujours gagner. Une célébration à la Lautaro ? D’habitude, c’est lui qui marque dans les dernières minutes. »

  • Polémique arbitrale

    « J'ai aussi beaucoup célébré le penalty ? Oui. C'est étrange parce qu'à chaque fois, l'arbitre pense que j'ai simulé. J'ai reçu un carton jaune à Bologne et ils ont dit que c'était un penalty. Aujourd'hui encore. Une erreur, ça arrive. Je dois continuer à défier mon adversaire, et ils finiront par siffler penalty, comme aujourd'hui à la fin. »

  • BALLON D’OR

    « Qui remportera le Ballon d’Or ? J’espère qu’il ira à un Français : Mbappé, Dembele, Olisé »

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