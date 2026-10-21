Josep Martínez 7,5 : Il maîtrise ce qui passe dans sa zone, mais apparaît à trois reprises dans les temps forts du match, et à juste titre. D’abord en fin de première période, sur une tête de Bondar qui maintient le suspense, puis surtout en fin de match, lorsqu’il réalise deux arrêts miraculeux, face à Newerton puis à Matvienko.





Akanji 5,5 : Le géant de la saison passée semble bien loin. Il se fait souvent prendre de vitesse, mais rate surtout des passes et des relances depuis l’arrière qui devraient être de la routine pour un joueur comme lui.





Bastoni 4,5 : Il retrouve un poste qui le ramène inévitablement à Zenica et au désastre vécu avec l’Italie. Malheureusement pour lui, cela se termine exactement de la même manière. Défensivement, il tient bien son rôle, mais ses deux cartons jaunes en deux minutes sont un cadeau incroyable fait au Shakhtar et une faute de naïveté qui ramène quelques mois en arrière.





Carlos Augusto 8 : Il sait jouer comme défenseur axial excentré, mais au vu de l’état de forme de Dimarco, il est totalement sous-exploité à ce poste. Dès que l’Italien sort, il monte d’un cran et se transforme en piston qui défend bien et attaque encore mieux. Son but, un de plus en ce début de saison, est une bouffée d’air pur.





Spence 5 : Timide, inquiet, jamais dans le match, il joue toujours en retrait lorsqu’il a le ballon. Sa première titularisation est un échec.

(59e minute, Diouf 6 : Son entrée apporte au moins un coup de fouet dans un moment difficile, mais l’expulsion de Bastoni casse cet élan et l’oblige à courir, certes, mais vers l’arrière.)





Barella 6 : Beaucoup d’imprécisions, mais il parvient finalement à apporter ce supplément de course et de combativité qui, au moment où l’équipe en a le plus besoin, permet à l’Inter de moins ressentir son infériorité numérique.





Calhanoglu 5 : Il sort visiblement contrarié par la décision de Chivu de le remplacer, mais l’entraîneur roumain a vu juste. Après sa frappe passée de peu à côté en début de première période, il est souvent en retard au pressing et dans ses couvertures.

(59e minute, Zielinski 6 : Un jeu sans prise de risque, mais moins brouillon que celui de Calhanoglu à la construction.)





Sucic 5,5 : Il court énormément, souvent dans le vide. Il se trompe dans le timing du pressing et, au moment où la tension est à son comble après l’expulsion, écope d’un carton jaune tout à fait évitable qui oblige Chivu à le remplacer.

(À partir de la 73e minute, Luis Henrique 6 : Ailier de formation, il termine le match comme arrière latéral dans une défense à quatre. Quelques errements dus à son manque d’expérience, mais serait-ce là son avenir ?)





Dimarco 5,5 : Il n’est pas encore au mieux, et cela se voit aussi bien physiquement, puisqu’il baisse de régime après la 20e minute, que dans la qualité de son jeu. Il commet des erreurs grossières, non seulement sur ses centres et ses passes, mais aussi sur les coups de pied arrêtés, sa spécialité.

(59e minute, Bisseck 6,5 : Il fallait de l’énergie et il en a à revendre. Il joue des coudes et impose son physique jusqu’à la 93e minute.)





Bonny 6 : Il se marche un peu sur les pieds avec Thuram, mais parvient tout de même à se montrer dangereux lors des rares occasions où le ballon lui arrive dans de bonnes conditions.

(75e minute, Mkhitaryan 6,5 : Il fallait de l’expérience, du calme et du sang-froid pour remporter un match devenu compliqué après le carton rouge de Bastoni : c’est là que le professeur entre en scène. Une passe décisive parfaite pour Carlos Augusto, une gestion impeccable du ballon, il ralentit le rythme et maîtrise la situation. Dommage pour l’occasion manquée sur une passe de Thuram.)





Thuram 6,5 : Il démarre bien, puis ralentit lorsque toute l’Inter peine à faire remonter les ballons de la défense vers l’attaque. Il comprend que le carton rouge de Bastoni peut peser sur le moral de l’équipe et accélère alors, entraînant la défense du Shakhtar dans son sillage. Sa passe pour Mkhitaryan méritait un meilleur sort.





Entr. Chivu 6 : Ses choix de départ ne convainquent pas. Son Inter est loin aussi bien de celle qu’il voudrait voir que de celle qu’on lui a demandée après Bruges. Il a le mérite de bien lire le match et décroche les 3 points grâce aux changements effectués depuis le banc.