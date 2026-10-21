Inter-Shakhtar Donetsk, les notes de CM : Bastoni, quelle naïveté ! Enfin Josep Martinez ! Carlos Augusto omniprésent

Josep Martínez 7,5 : Il maîtrise ce qui se passe dans sa zone, mais apparaît à trois reprises dans les temps forts du match, et à juste titre. D’abord en fin de première période, sur la tête de Bondar, avec un arrêt qui maintient l’équilibre, puis surtout en fin de match, où il réalise deux parades miraculeuses, d’abord face à Newerton, puis face à Matvienko.





Akanji 5,5 : Le géant de la saison passée n’est plus qu’un lointain souvenir. Il se fait souvent prendre de vitesse, mais rate surtout des passes et des relances depuis l’arrière qui sont d’ordinaire une formalité pour un joueur comme lui.





Bastoni 4,5 : Il retrouve un rôle qui le ramène inévitablement à Zenica et au désastre avec l’Italie. Malheureusement pour lui, cela se termine exactement de la même manière. Sur le plan défensif, il tient bien son rôle, mais ses deux cartons jaunes en deux minutes sont un cadeau incroyable fait au Shakhtar et une erreur de jugement qui rappelle ce qui s’est passé il y a quelques mois.





Carlos Augusto 8 : Il sait jouer dans une défense à trois, mais, au vu de l’état de forme de Dimarco, c’est un véritable gâchis de le laisser à ce poste. Dès que l’Italien sort, il monte d’un cran et se transforme en piston qui défend bien et attaque encore mieux. Son but, un de plus en ce début de saison, est une bouffée d’air frais.





Spence 5 : Timide, inquiet, jamais dans le match, il joue toujours vers l’arrière lorsqu’il a le ballon. Sa première titularisation est un échec.

(59e, Diouf 6 : Son entrée apporte au moins un sursaut dans un moment difficile, mais l’expulsion de Bastoni coupe cet élan et l’oblige à courir, certes, mais vers l’arrière.)





Barella 6 : Beaucoup d’imprécisions, mais il parvient finalement à apporter ce supplément de course et de combativité qui permet à l’Inter de moins ressentir son infériorité numérique au moment où elle en a le plus besoin.





Calhanoglu 5 : Il affiche clairement son mécontentement envers Chivu au moment de sortir, mais l’entraîneur roumain a vu juste : après une frappe qui passe de peu à côté en début de première période, il est souvent en retard dans le pressing et les couvertures.

(59e, Zielinski 6 : Un jeu sans prise de risque, mais moins brouillon que celui de Calhanoglu à la construction.)





Sucic 5,5 : Il court énormément, souvent dans le vide. Il déclenche son pressing au mauvais moment et, dans la période de tension qui suit l’expulsion, écope d’un carton jaune tout à fait évitable qui oblige Chivu à le remplacer.

(À partir de la 73e, Luis Henrique 6 : Ailier de formation, il termine le match au poste de latéral dans une défense à quatre. Quelques flottements dus à son manque d’expérience, mais serait-ce là son avenir ?)





Dimarco 5,5 : Il n’est pas encore au mieux, et cela se voit autant dans sa condition physique, puisqu’il baisse de régime après la 20e minute, que dans la qualité de ses gestes. Il commet des erreurs grossières sur les centres et les passes, mais aussi sur les coups de pied arrêtés, sa spécialité.

(59e, Bisseck 6,5 : Il fallait de l’énergie et il en a à revendre. Il joue des coudes et fait parler son physique jusqu’à la 93e minute.)





Bonny 6 : Il se marche un peu sur les pieds avec Thuram, mais parvient tout de même à se montrer dangereux lors des rares occasions où le ballon arrive dans sa zone dans de bonnes conditions.

(75e, Mkhitaryan 6,5 : Il fallait de l’expérience, du calme et du sang-froid pour remporter un match devenu compliqué après le carton rouge de Bastoni : le professeur entre alors en scène. Une passe décisive parfaite pour Carlos Augusto, une maîtrise impeccable du ballon, il ralentit le rythme et contrôle le jeu. Dommage pour l’occasion manquée sur une passe de Thuram.)





Thuram 6,5 : Il commence bien, puis ralentit lorsque toute l’Inter peine à faire parvenir les ballons de la défense à l’attaque. Il comprend que le carton rouge de Bastoni peut poser un problème sur le plan mental et accélère alors, entraînant dans son sillage la défense du Shakhtar. Sa passe décisive pour Mkhitaryan méritait un meilleur sort.





Entr. Chivu 6 : Ses choix de départ ne convainquent pas. Son Inter est loin de l’équipe qu’il voudrait voir comme de celle qu’on lui a demandée après Bruges. Il a le mérite de bien lire le match et décroche les 3 points grâce aux joueurs entrés en jeu.