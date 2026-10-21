L’Inter retrouve le terrain pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027 et accueillera à San Siro, à partir de 21 h, le Shakhtar Donetsk. Une rencontre déjà à quitte ou double pour l’Inter de Cristian Chivu, qui espère encore revenir dans la course aux huit premières places et doit réagir après ses deux défaites face au Real Madrid et à Bruges. La situation est plus sereine pour les joueurs d’Arda Turan, qui abordent ce match avec 4 points pris lors des deux premières rencontres.
INTER-SHAKHTAR 0-0
BUTEURS : -