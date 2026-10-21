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Bonny InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter-Shakhtar 0-0 : superbe arrêt de Josep Martinez face à Bondar

Inter
Shakhtar Donetsk
Ligue des Champions
Inter vs Shakhtar Donetsk

Suivez Inter-Shakhtar Donetsk, match comptant pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

L’Inter retrouve le terrain pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/2027 et accueillera à San Siro, à partir de 21 h, le Shakhtar Donetsk. Une rencontre déjà à quitte ou double pour l’Inter de Cristian Chivu, qui espère encore revenir dans la course aux huit premières places et doit réagir après ses deux défaites face au Real Madrid et à Bruges. La situation est plus sereine pour les joueurs d’Arda Turan, qui abordent ce match avec 4 points pris lors des deux premières rencontres.


INTER-SHAKHTAR 0-0

BUTEURS : -



  • Buts et temps forts

    40' OCCASION - L’Inter s’en sort ! Sur un corner venu de la droite, Barella perd Bondar au marquage. Ce dernier prend le dessus de la tête et envoie le ballon vers le coin du but, mais Josep Martinez s’envole et le repousse loin de sa cage.


    21' OCCASION - Nouvelle grande parade de Riznyk sur une frappe en pivot de Bonny à l’entrée de la surface. Le ballon traîne ensuite au milieu de la surface, mais Matvienko devance Bonny au dernier moment.


    19' L’INTER RÉCLAME UN PENALTY - Sur un corner venu de la droite, Akanji s’élève pour remiser de la tête et le ballon touche le bras plié de Marlon. Le ballon reste libre et Bonny, après une touche de Barella, tire au-dessus. Pour Calvarese, spécialiste de l’arbitrage sur Prime : « Le bras est plié et il n’y a pas faute. »


    7' - Cette fois, c’est l’Inter qui se laisse surprendre : Pedrinho parcourt 30 mètres balle au pied et tente sa chance du gauche à l’entrée de la surface, mais son tir est dévié puis facilement arrêté par Josep Martinez.


    5' OCCASION - L’Inter récupère un nouveau ballon et Calhanoglu frappe à l’entrée de la surface. Le ballon passe à côté.


    3' OCCASION - Sucic récupère le ballon et sert Bonny dans la surface. Celui-ci adresse une passe décisive à Thuram, qui tente une frappe croisée du droit, mais Riznyk s’interpose.


    0' Coup d’envoi au Giuseppe Meazza, à San Siro, à 21 h


    INFOS, STATISTIQUES ET DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

  • Inter-Shakhtar : la fiche du match

    Inter-Shakhtar 0-0


    Buteurs : -


    INTER (3-5-2) : Josep Martínez ; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto ; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco ; Bonny, Thuram.

    Remplaçants : Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Zielinski, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Stante, Bovio, Mosconi, Pio Esposito.

    Entr. Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1) : Riznyk ; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique ; Ocheretko ; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza ; Kauã Elias.

    Remplaçants : Fesiun, Traore, Kryskiv, Newerton, Isaque, Ghram, Karavaiev, Gabriel Carvalho, Nazaryna, Lucas Ferreira, Luca Meirelles, Bruninho.

    Entr. Arda Turan.


    Arbitre : Osmers (GER)

    Avertis : Ocheretko (S)

    Expulsés : -

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