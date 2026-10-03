Il y avait une grande attente du côté de l’Inter pour le test amical du jour, programmé à Appiano Gentile contre Lumezzane. Un match disputé à huis clos et qui a vu la victoire 2-0 de l’Inter, avec un but par période et de nombreuses bonnes indications reçues par Cristian Chivu de la part des joueurs restés à la Pinetina pour travailler.





La curiosité portait en effet sur le processus d’intégration dans l’effectif de Djed Spence, pour sa première sortie avec le maillot de l’Inter, mais aussi sur l’éventuelle utilisation, ou non, de joueurs comme Dimarco, Calhanoglu et Stones. Et là aussi, une bonne nouvelle est arrivée.



