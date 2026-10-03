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Mkhitaryan InterGetty
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter s’impose 2-0 contre Lumezzane en amical : Spence et Dimarco sur le terrain, Calhanoglu absent

Inter
D. Spence
F. Dimarco
H. Calhanoglu

Première sortie sous le maillot de l’Inter pour l’Anglais et bonnes nouvelles venues du terrain pour Chivu.

Il y avait une grande attente du côté de l’Inter pour le test amical du jour, programmé à Appiano Gentile contre Lumezzane. Un match disputé à huis clos et qui a vu la victoire 2-0 de l’Inter, avec un but par période et de nombreuses bonnes indications reçues par Cristian Chivu de la part des joueurs restés à la Pinetina pour travailler.


La curiosité portait en effet sur le processus d’intégration dans l’effectif de Djed Spence, pour sa première sortie avec le maillot de l’Inter, mais aussi sur l’éventuelle utilisation, ou non, de joueurs comme Dimarco, Calhanoglu et Stones. Et là aussi, une bonne nouvelle est arrivée.


  • La feuille de match

    Inter-Lumezzane 2-0


    INTER :Provedel (Di Gennaro à partir de la 36e), Pavard, Bovo (Kaczmarski à partir de la 36e), Bisseck ; Spence (Agbonifo à partir de la 50e), Jones, Mkhitaryan, Carlos Augusto ; Luis Henrique, Dimarco ; Thuram.

    Entraîneur : Cristian Chivu


    LUMEZZANE : Filigheddu, Paghera, D'Agostino, Gauli, Torregrossa, Rocca, Boffelli, Anatriello, Baroncioni, Diodato, Nwachukwu.

    Entraîneur : Paolo Sammarco.

  • Beaucoup d’expériences, beaucoup de minutes pour Spence

    Un but par période, avec Mkhitaryan pour débloquer la rencontre en première période et le but du break, qui a scellé le match, inscrit par le jeune Agbonifo, entré en seconde période à la place de Spence.


    Un Inter forcément expérimental, avec 4 véritables joueurs de couloir alignés en même temps et avec Spence qui a eu droit à 50 bonnes minutes de jeu avant d’être remplacé.

  • 90 minutes pour Dimarco, rien pour Calhanoglu et Stones

    Federico Dimarco est l’autre note positive de ce match amical, avec le latéral italien qui est resté sur le terrain pendant l’intégralité des 90 minutes de la rencontre, démontrant qu’il s’était pleinement remis de sa gêne au genou.

    En revanche, ni Hakan Calhanoglu ni John Stones n’apparaissaient sur la feuille de match, même si leur parcours de récupération en vue du match contre Parme à la reprise se situe à deux stades complètement différents. Pour le Turc, l’espoir est grand ; pour l’Anglais, il faudra encore du temps.

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