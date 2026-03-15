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Inter : problème musculaire pour Mkhitaryan : le match à Florence est compromis, comment va-t-il et quelles sont les informations concernant son temps de récupération ?

Le milieu de terrain arménien est sorti blessé du match contre l'Atalanta et son état physique sera évalué dans les prochaines heures.

L'Inter perd Henrikh Mkhitaryan pour une durée encore indéterminée. Le match nul contre l’Atalanta et les polémiques d’après-match ne sont pas la seule note amère de cette soirée de mi-mars, compte tenu de l’état physique du milieu de terrain arménien, sorti blessé d’un match qu’il n’avait même pas commencé dès la première minute. Mkhitaryan est entré en jeu à la 1re minute de la seconde mi-temps, en remplacement de Sucic, qui avait reçu un carton jaune et n’avait brillé ni par son rythme ni par sa qualité en première mi-temps. 


  • PÉRIODE N°

    Une période difficile pour Mkhitaryan : l'Arménien avait essuyé de nombreuses critiques pour l'occasion manquée de manière spectaculaire lors du derby, à tel point que Massimo Moratti, l'ancien président de l'Inter, s'était même donné la peine de lui conseiller de passer deux heures de plus par jour à Appiano Gentile afin de s'entraîner au tir au but. On pensait que Chivu pourrait lui offrir une revanche immédiate contre l'Atalanta, mais contre les Bergamasques, l'ancien joueur de la Roma a débuté sur le banc, peut-être justement parce qu'il n'était pas à 100 %. Son entrée sur le terrain a toutefois été positive : d'abord un mouvement non récompensé par Thuram (qui aurait pu marquer), puis une passe décisive pour ce même attaquant français, qui a toutefois tout gâché, et enfin un centre pour Dumfries, qui a bien coupé vers le premier poteau mais a mal frappé le ballon. 



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  • EN ATTENTE DES ÉVALUATIONS

    L'entrée en jeu de Mkhitaryan a été réussie, tout comme la prestation de l'Arménien, au-delà du résultat obtenu par les Nerazzurri sur le terrain. À la fin du match, cependant, le joueur a ressenti une gêne musculaire qui obligera l’Inter à procéder à des examens plus approfondis, bien sûr dans le but de déterminer la gravité de la blessure et la durée éventuelle de la convalescence. L’absence du joueur pour le prochain déplacement à Florence semble toutefois acquise, match lors duquel l’Inter devrait toutefois récupérer Hakan Calhanoglu. 

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