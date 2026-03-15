Inter : problème musculaire pour Mkhitaryan : le match à Florence est compromis, comment va-t-il et quelles sont les informations concernant son temps de récupération ?

Une période difficile pour Mkhitaryan : l'Arménien avait essuyé de nombreuses critiques pour l'occasion manquée de manière spectaculaire lors du derby, à tel point que Massimo Moratti, l'ancien président de l'Inter, s'était même donné la peine de lui conseiller de passer deux heures de plus par jour à Appiano Gentile afin de s'entraîner au tir au but. On pensait que Chivu pourrait lui offrir une revanche immédiate contre l'Atalanta, mais contre les Bergamasques, l'ancien joueur de la Roma a débuté sur le banc, peut-être justement parce qu'il n'était pas à 100 %. Son entrée sur le terrain a toutefois été positive : d'abord un mouvement non récompensé par Thuram (qui aurait pu marquer), puis une passe décisive pour ce même attaquant français, qui a toutefois tout gâché, et enfin un centre pour Dumfries, qui a bien coupé vers le premier poteau mais a mal frappé le ballon.



