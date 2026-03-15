L'Inter perd Henrikh Mkhitaryan pour une durée encore indéterminée. Le match nul contre l’Atalanta et les polémiques d’après-match ne sont pas la seule note amère de cette soirée de mi-mars, compte tenu de l’état physique du milieu de terrain arménien, sorti blessé d’un match qu’il n’avait même pas commencé dès la première minute. Mkhitaryan est entré en jeu à la 1re minute de la seconde mi-temps, en remplacement de Sucic, qui avait reçu un carton jaune et n’avait brillé ni par son rythme ni par sa qualité en première mi-temps.
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Inter : problème musculaire pour Mkhitaryan : le match à Florence est compromis, comment va-t-il et quelles sont les informations concernant son temps de récupération ?
PÉRIODE N°
Une période difficile pour Mkhitaryan : l'Arménien avait essuyé de nombreuses critiques pour l'occasion manquée de manière spectaculaire lors du derby, à tel point que Massimo Moratti, l'ancien président de l'Inter, s'était même donné la peine de lui conseiller de passer deux heures de plus par jour à Appiano Gentile afin de s'entraîner au tir au but. On pensait que Chivu pourrait lui offrir une revanche immédiate contre l'Atalanta, mais contre les Bergamasques, l'ancien joueur de la Roma a débuté sur le banc, peut-être justement parce qu'il n'était pas à 100 %. Son entrée sur le terrain a toutefois été positive : d'abord un mouvement non récompensé par Thuram (qui aurait pu marquer), puis une passe décisive pour ce même attaquant français, qui a toutefois tout gâché, et enfin un centre pour Dumfries, qui a bien coupé vers le premier poteau mais a mal frappé le ballon.
EN ATTENTE DES ÉVALUATIONS
L'entrée en jeu de Mkhitaryan a été réussie, tout comme la prestation de l'Arménien, au-delà du résultat obtenu par les Nerazzurri sur le terrain. À la fin du match, cependant, le joueur a ressenti une gêne musculaire qui obligera l’Inter à procéder à des examens plus approfondis, bien sûr dans le but de déterminer la gravité de la blessure et la durée éventuelle de la convalescence. L’absence du joueur pour le prochain déplacement à Florence semble toutefois acquise, match lors duquel l’Inter devrait toutefois récupérer Hakan Calhanoglu.