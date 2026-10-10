Inter-Parme EN DIRECT

Lors de la sixième journée de Serie A, l’Inter de Cristian Chivu reçoit à Meazza le Parme d’Alberto Gilardino, qui fait ses débuts sur le banc du club ducal après avoir remplacé Carlos Cuesta pendant la trêve internationale. L’Inter reprend sa marche en avant depuis la première place du classement, qu’il partage avec la Roma, avec 13 points au compteur grâce à 4 victoires et un match nul (justement contre les Giallorossi, qui seront en déplacement à Côme demain). Parme, de son côté, compte 4 points et, avant la trêve, avait décroché sa première victoire dans ce championnat, contre le Genoa, après trois défaites et un match nul. Aujourd’hui, tout le monde sur le terrain à San Siro à 18 heures, Bonacina sera au sifflet.





INTER-PARME

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