Le jour des funérailles de Sandro Mazzola à la basilique Sant’Ambrogio de Milan, c’est le président de l’Inter, Beppe Marotta, qui a pris la parole pour rendre hommage à l’emblématique figure historique du club. Voici ses mots rapportés par FcInter1908.
Inter, Marotta : « Les valeurs de Mazzola doivent être préservées et transmises aux jeunes »
Une légende qui s’en va
« C’est une légende de l’Inter qui s’en va. Et c’est un personnage qui a suscité des émotions non seulement dans le monde de l’Inter, mais plus généralement chez tous ceux qui aiment le sport »
PRÉSERVER SA MÉMOIRE ET SES VALEURS
« Nous avons un devoir principal : préserver sa mémoire et les valeurs qu’elle contient, et que nous devons transmettre à nos jeunes, non seulement aux jeunes mais à tous ceux qui seront les hommes de demain »
Humilité, culture du travail et sentiment d’appartenance
« Chez Mazzola, on peut trouver de nombreux éléments qui peuvent façonner la croissance des personnes : l’humilité, la culture du travail et le sens de l’appartenance. C’est un viatique important pour le monde de la jeunesse et pour les garçons qui deviendront les hommes de demain »
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