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Giuseppe Marotta InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter, Marotta : « Les valeurs de Mazzola doivent être préservées et transmises aux jeunes »

Inter

Le numéro un de l’Inter a salué la mémoire de l’emblématique figure du club nerazzurro disparue au cours du week-end.

Le jour des funérailles de Sandro Mazzola à la basilique Sant’Ambrogio de Milan, c’est le président de l’Inter, Beppe Marotta, qui a pris la parole pour rendre hommage à l’emblématique figure historique du club. Voici ses mots rapportés par FcInter1908.


  • Une légende qui s’en va

    « C’est une légende de l’Inter qui s’en va. Et c’est un personnage qui a suscité des émotions non seulement dans le monde de l’Inter, mais plus généralement chez tous ceux qui aiment le sport »

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  • PRÉSERVER SA MÉMOIRE ET SES VALEURS

    « Nous avons un devoir principal : préserver sa mémoire et les valeurs qu’elle contient, et que nous devons transmettre à nos jeunes, non seulement aux jeunes mais à tous ceux qui seront les hommes de demain »

  • Humilité, culture du travail et sentiment d’appartenance

    « Chez Mazzola, on peut trouver de nombreux éléments qui peuvent façonner la croissance des personnes : l’humilité, la culture du travail et le sens de l’appartenance. C’est un viatique important pour le monde de la jeunesse et pour les garçons qui deviendront les hommes de demain »

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