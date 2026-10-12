L’Inter a approuvé aujourd’hui ses comptes clos le 30 juin 2026, qui affichent un bénéfice de 22,7 millions et le deuxième chiffre d’affaires le plus élevé de l’histoire du club. Le président et directeur général Beppe Marotta a salué la gestion du club sur le site officiel de l’Inter. Il a souligné que la prochaine étape pour accroître encore les revenus serait la construction du nouveau stade.
Inter, Marotta : « Équilibre et viabilité économique, même avec le doublé. Bientôt le nouveau stade »
Assainissement
« Au cours d’une saison qui nous a vus remporter notre troisième doublé national, le club a connu, en dehors du terrain, une saison de consolidation sur le plan financier. Le travail d’assainissement s’est encore accéléré avec l’arrivée du nouveau propriétaire, Oaktree »
RENFORCEMENT ÉCONOMIQUE ET PATRIMONIAL
« Le bilan soumis à votre approbation confirme en effet le renforcement significatif de la situation économique et patrimoniale du club. Les revenus dépassent à nouveau 500 millions d’euros, l’exercice se clôt sur un bénéfice net, les charges financières sont inférieures à celles du bilan précédent et le capital, après une longue période, est redevenu positif »
Bientôt le nouveau stade
« Notre engagement en faveur d’un équilibre entre durabilité et compétitivité sportive ne faiblira pas, car nous sommes convaincus d’être sur la bonne voie. Nous partagerons bientôt avec vous tous le magnifique résultat du travail de conception du nouveau stade de Milan. Il deviendra une nouvelle icône urbaine, un pôle sportif renouvelé, vivant et ouvert aux habitants. Ce stade, dont l’Inter sera propriétaire, constituera également une plateforme stratégique qui permettra au club d’augmenter ses revenus et de combler l’écart avec les grands clubs européens. »
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