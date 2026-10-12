« Notre engagement en faveur d’un équilibre entre durabilité et compétitivité sportive ne faiblira pas, car nous sommes convaincus d’être sur la bonne voie. Nous partagerons bientôt avec vous tous le magnifique résultat du travail de conception du nouveau stade de Milan. Il deviendra une nouvelle icône urbaine, un pôle sportif renouvelé, vivant et ouvert aux habitants. Ce stade, dont l’Inter sera propriétaire, constituera également une plateforme stratégique qui permettra au club d’augmenter ses revenus et de combler l’écart avec les grands clubs européens. »