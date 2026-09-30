Inter, les premiers noms suivis par Baccin poste par poste : de Meret à Ndour et Inacio, les mouvements sur le marché des transferts

Une première question en suspens concerne le gardien. Tout dépendra du rendement de Martinez et de Provedel, arrivé pour servir de garantie à l’Espagnol mais qui n’a pas encore joué. Si les deux devaient apporter des réponses satisfaisantes – et l’ancien Genoa a déjà commis quelques erreurs de trop –, alors l’Inter restera ainsi à ce poste, sinon le club pourrait chercher une solution et se tourner vers d’autres numéros un.





Comme le révèle le Quotidiano Sportivo, l’Inter suit depuis quelque temps avec intérêt la situation d’Alex Meret, représenté par Federico Pastorello, un agent en très bons termes avec le club de Viale della Liberazione. Avec une situation contractuelle favorable et la concurrence de Milinkovic-Savic, le gardien italien pourrait représenter une opportunité sur le marché. Tout comme Santiago Beltran, gardien argentin de River Plate, détenteur d’un passeport italien et sous contrat jusqu’au 31 décembre 2027.





En ce qui concerne la défense, ensuite, l’Inter continue de regarder vers la Premier League, d’où sont arrivés Akanji et Stones. Toujours selon QS, le défenseur américain de 26 ans Chris Richards (ancien du Bayern Munich et aujourd’hui à Crystal Palace) est supervisé, tandis que Calvin Bassey a déjà été validé, le défenseur central de Fulham pouvant se libérer gratuitement lors de la prochaine fenêtre estivale.



