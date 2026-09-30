Inter, les premiers noms suivis par Baccin poste par poste : de Meret à Ndour et Inacio, les mouvements sur le marché des transferts

Un nouveau cycle s’est ouvert à l’Inter, dans les bureaux. Alors que les hommes de Chivu sont engagés dans la défense du Scudetto, un autre homme de l’Inter est appelé à entrer en scène et à montrer le fruit de nombreuses années d’apprentissage. Nous parlons de Dario Baccin, nouveau directeur sportif du club, promu après le départ de Piero Ausilio, son mentor.
Sous la direction attentive et expérimentée de Beppe Marotta, l’ancien footballeur commence déjà à s’activer pour préparer les futurs coups, et sur son carnet figurent plusieurs joueurs dans tous les secteurs. Du poste de gardien à la défense, en passant par le milieu et l’attaque, voici les cibles possibles lors des prochaines sessions du mercato.