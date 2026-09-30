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Dario Baccin 1-1Getty Images
Simone Gervasio
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Inter, les premiers noms suivis par Baccin poste par poste : de Meret à Ndour et Inacio, les mouvements sur le marché des transferts

Inter
Mercato
Serie A

Un nouveau cycle s’est ouvert à l’Inter, dans les bureaux. Alors que les hommes de Chivu sont engagés dans la défense du Scudetto, un autre homme de l’Inter est appelé à entrer en scène et à montrer le fruit de nombreuses années d’apprentissage. Nous parlons de Dario Baccin, nouveau directeur sportif du club, promu après le départ de Piero Ausilio, son mentor.


Sous la direction attentive et expérimentée de Beppe Marotta, l’ancien footballeur commence déjà à s’activer pour préparer les futurs coups, et sur son carnet figurent plusieurs joueurs dans tous les secteurs. Du poste de gardien à la défense, en passant par le milieu et l’attaque, voici les cibles possibles lors des prochaines sessions du mercato.

  • Une première question en suspens concerne le gardien. Tout dépendra du rendement de Martinez et de Provedel, arrivé pour servir de garantie à l’Espagnol mais qui n’a pas encore joué. Si les deux devaient apporter des réponses satisfaisantes – et l’ancien Genoa a déjà commis quelques erreurs de trop –, alors l’Inter restera ainsi à ce poste, sinon le club pourrait chercher une solution et se tourner vers d’autres numéros un.


    Comme le révèle le Quotidiano Sportivo, l’Inter suit depuis quelque temps avec intérêt la situation d’Alex Meret, représenté par Federico Pastorello, un agent en très bons termes avec le club de Viale della Liberazione. Avec une situation contractuelle favorable et la concurrence de Milinkovic-Savic, le gardien italien pourrait représenter une opportunité sur le marché. Tout comme Santiago Beltran, gardien argentin de River Plate, détenteur d’un passeport italien et sous contrat jusqu’au 31 décembre 2027.


    En ce qui concerne la défense, ensuite, l’Inter continue de regarder vers la Premier League, d’où sont arrivés Akanji et Stones. Toujours selon QS, le défenseur américain de 26 ans Chris Richards (ancien du Bayern Munich et aujourd’hui à Crystal Palace) est supervisé, tandis que Calvin Bassey a déjà été validé, le défenseur central de Fulham pouvant se libérer gratuitement lors de la prochaine fenêtre estivale.


  • Pour le milieu de terrain et l’attaque, en revanche, plusieurs duels se profilent avec la Juventus. Les deux rivaux de toujours ont en effet jeté leur dévolu sur des cibles communes comme Ndour et Inacio.


    Le milieu de terrain de 22 ans est en train de se mettre en évidence à la Fiorentina après un long périple à travers l’Europe : il possède des caractéristiques physiques et techniques qui font saliver les grands clubs et il est évalué à environ 30 millions.


    Inacio, enfin, est l’un des espoirs de notre football. Né en 2008, il a déjà été convoqué par Mancini en équipe d’Italie et appartient au Borussia Dortmund qui était parvenu à l’arracher à l’Atalanta non sans polémiques. Dans les prochains mois, la Juve et l’Inter tenteront de le faire revenir en Italie dans une mission qui s’annonce toutefois très compliquée.

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