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cm grafica Jeltsch Inter
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter, le prochain coup sera en défense : qui est Finn Jeltsch, il coûte 40 millions

Inter
VfB Stuttgart
Allemagne
F. Jeltsch

Inter se tourne vers l’avenir et achèvera sa révolution défensive lors du prochain mercato.

L’Inter est considérée par tous comme une machine presque parfaite, mais c’est précisément pour cela qu’elle ne peut pas se permettre de cesser de regarder vers l’avenir. La planification des prochaines sessions du mercato a déjà commencé et, en analysant l’effectif ainsi que ce qui a été fait l’été dernier, le prochain gros investissement devrait concerner le secteur défensif.

Au cours de l’été 2026, la révolution de la jeunesse programmée avec les départs d’Acerbi, De Vrij et Darmian a en réalité été repoussée : l’arrivée de John Stones libre et la confirmation de Benjamin Pavard (de retour de prêt) ont permis de gagner du temps, mais l’idée pour l’instant mise de côté reste bien présente dans l’esprit des dirigeants : l’Inter a besoin d’un défenseur jeune, fort et avec une importante marge de progression.

À acheter éventuellement même au prix d’un investissement significatif, si nécessaire, et c’est pourquoi dans la liste des noms suivis par l’Inter, Finn Jeltsch est en train de remonter des positions.

  • LES RECRUTEURS EN BUNDESLIGA

    Lors de cette phase du marché, l’Inter continue de surveiller et de scruter avec une grande attention le marché international. Plusieurs profils figurent sur les tablettes des hommes de Dario Baccin qui, en prenant la place de Piero Ausilio, a reçu de la part de la direction le mandat d’élargir le travail d’observation en intégrant la vision directe sur le terrain avec des données et des outils d’intelligence artificielle. Et c’est justement de ce travail croisé qu’a émergé avec force le nom de Jeltsch.


    Le profil est d’abord identifié, puis observé de près concrètement, et c’est ainsi que l’Inter s’est positionné pour le joueur né en 2006 de Stuttgart.Comme l’a rapporté la presse allemande, un recruteur de l’Inter était présent dans les tribunes de la MHP Arena à l’occasion du match de Ligue des champions contre le Viking Stavanger le 9 septembre, remporté 3-1 par Stuttgart, précisément pour suivre le défenseur de près.

  • QUI EST JELTSCH

    Né le 17 juillet 2006, Jeltsch est un défenseur central allemand d’1,88 m, droitier naturel. Formé au centre de formation de Nuremberg, il a fait ses débuts chez les professionnels avec le club avant son transfert à Stuttgart en février 2025. C’est un axial habitué aussi bien à une défense à trois qu’à une défense à quatre, avec des caractéristiques particulièrement intéressantes dans la lecture du jeu, l’anticipation et la capacité à se replacer rapidement. Mais ce qui plaît le plus à la direction de l’Inter, c’est sa vitesse dans les courses vers l’arrière et sa maturité dans la gestion du risque.


    Son parcours dans les sélections de jeunes allemandes a été tout aussi rapide : avec les moins de 17 ans, il a remporté en 2023 à la fois l’Euro et la Coupe du monde, tandis qu’en 2025 il a reçu la médaille d’or Fritz Walter dans la catégorie des moins de 19 ans, l’une des principales distinctions individuelles du football de jeunes allemand. Aujourd’hui, il a aussi intégré le groupe de l’équipe nationale A, avec une première convocation arrivée dans ce nouveau cycle lancé par Jurgen Klopp, même si ses débuts n’ont pas encore eu lieu.

  • Concurrence et prix

    Le problème, rapporte également le Corriere dello Sport, c’est que l’ascension fulgurante de Jeltsch n’en a pas fait un nom apprécié uniquement par l’Inter. Le défenseur de Stuttgart a déjà attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Le FC Barcelone, par exemple, fait partie des principaux clubs intéressés et, comme l’Inter, a déjà envoyé un observateur le voir en direct précisément lors du match de Ligue des champions contre le Viking où l’Inter était présent. En outre, plusieurs clubs de Premier League suivent eux aussi sa progression.


    Et Stuttgart, de son côté, n’a absolument aucune intention de brader son joyau, arrivé en ville il y a seulement deux saisons. Son évaluation ne cesse de grimper et, en Allemagne, on parle d’une demande d’au moins 40 millions d’euros, un montant important mais cohérent avec le profil du joueur et avec la concurrence qui est en train de se créer autour de son nom. Le contrat avec le club allemand court évidemment encore sur la durée, avec une échéance fixée au 30 juin 2030 et pour l’Inter, dans le cas où il voudrait passer à l’action, il faudra forcément passer par une négociation entre clubs.

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