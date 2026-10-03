Inter, le prochain coup sera en défense : qui est Finn Jeltsch, il coûte 40 millions

L’Inter est considérée par tous comme une machine presque parfaite, mais c’est précisément pour cela qu’elle ne peut pas se permettre de cesser de regarder vers l’avenir. La planification des prochaines sessions du mercato a déjà commencé et, en analysant l’effectif ainsi que ce qui a été fait l’été dernier, le prochain gros investissement devrait concerner le secteur défensif.

Au cours de l’été 2026, la révolution de la jeunesse programmée avec les départs d’Acerbi, De Vrij et Darmian a en réalité été repoussée : l’arrivée de John Stones libre et la confirmation de Benjamin Pavard (de retour de prêt) ont permis de gagner du temps, mais l’idée pour l’instant mise de côté reste bien présente dans l’esprit des dirigeants : l’Inter a besoin d’un défenseur jeune, fort et avec une importante marge de progression.

À acheter éventuellement même au prix d’un investissement significatif, si nécessaire, et c’est pourquoi dans la liste des noms suivis par l’Inter, Finn Jeltsch est en train de remonter des positions.