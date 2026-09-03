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Grafica Calhanoglu Thuram
Gianluca Minchiotti

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Inter, le premier défi de Baccin : onze contrats proches de l’expiration, la situation au cas par cas

Inter
Mercato
F. Dimarco
H. Calhanoglu
A. Bastoni
M. Thuram

Pour le nouveau directeur sportif de l’Inter, un important travail à mener à bien immédiatement

Le premier défi de Dario Baccin, qui est depuis hier le nouveau directeur sportif de l’Inter à la place de Piero Ausilio, sera celui des prolongations des contrats proches de leur échéance. Il ne s’agira évidemment pas d’un défi individuel, car la direction et le président Beppe Marotta auront aussi leur mot à dire, mais Baccin, dans le cadre d’un travail d’équipe, jouera un rôle important.


En se projetant sur l’effectif de l’Inter pour 2026-2027, on constate que quatre joueurs verront leur contrat expirer le 30 juin 2026, et que sept autres arriveront au terme du leur le 30 juin 2028. Les premiers sont naturellement les plus urgents, et ces situations devront être traitées au plus vite, mais il faudra aussi se pencher rapidement sur les cas arrivant à échéance en 2028, car nous savons à quel point il peut être risqué d’arriver à un an de la fin d’un contrat et d’aborder un mercato sans avoir les idées claires.



  • En fin de contrat en 2027

    En 2027, outre le troisième gardien Raffaele Di Gennaro (né en 1993), verront leur contrat arriver à expiration Federico Dimarco (né en 1997), Hakan Calhanoglu (né en 1994) et Henrikh Mkhitaryan (né en 1989). L’Arménien mettra très probablement un terme à son aventure avec l’Inter, tandis que pour le Turc et l’international italien, il s’agit de deux dossiers brûlants. Calhanoglu a démarré la saison de la meilleure des manières et l’Inter vise une prolongation, alors qu’en Turquie (et pas seulement), on rêve déjà d’un gros coup à zéro euro. Le dossier Dimarco est lui aussi délicat, et nous lui avons consacré un focus à part (LIRE ICI).

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  • En fin de contrat en 2028

    En passant aux contrats qui expirent le 30 juin 2028, la liste comprend plusieurs noms majeurs de l’effectif de l’Inter : Alessandro Bastoni (né en 1999), Marcus Thuram (né en 1997), Carlos Augusto (né en 1999), Manuel Akanji (né en 1995), John Stones (né en 1994), Benjamin Pavard (né en 1996) et Piotr Zielinski (né en 1994).


    Les situations les plus importantes à surveiller sont naturellement celles d’Alessandro Bastoni, qui est resté cette année à Appiano après que les rumeurs de mercato l’ont annoncé pendant des mois sur le départ, et de Marcus Thuram, arrivé à l’Inter libre en 2023 et donc porteur potentiel d’une éventuelle plus-value qu’une expiration de contrat avec un départ libre pourrait anéantir.

  • LE TABLEAU

    Fin de contrat le 30/06/2027

    Federico Dimarco

    Hakan Calhanoglu

    Henrikh Mkhitaryan

    Raffaele Di Gennaro


    Fin de contrat le 30/06/2028

    Alessandri Bastoni

    Marcus Thuram

    Carlos Augusto

    Manuel Akanji

    John Stones

    Benjamin Pavard

    Piotr Zielinski


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