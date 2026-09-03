Le premier défi de Dario Baccin, qui est depuis hier le nouveau directeur sportif de l’Inter à la place de Piero Ausilio, sera celui des prolongations des contrats proches de leur échéance. Il ne s’agira évidemment pas d’un défi individuel, car la direction et le président Beppe Marotta auront aussi leur mot à dire, mais Baccin, dans le cadre d’un travail d’équipe, jouera un rôle important.





En se projetant sur l’effectif de l’Inter pour 2026-2027, on constate que quatre joueurs verront leur contrat expirer le 30 juin 2026, et que sept autres arriveront au terme du leur le 30 juin 2028. Les premiers sont naturellement les plus urgents, et ces situations devront être traitées au plus vite, mais il faudra aussi se pencher rapidement sur les cas arrivant à échéance en 2028, car nous savons à quel point il peut être risqué d’arriver à un an de la fin d’un contrat et d’aborder un mercato sans avoir les idées claires.







