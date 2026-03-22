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Gabriele Stragapede

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Inter, Kolarov : « Nous n'avons pas été brillants, mais l'affaire Atalanta est close. Ce soir, c'est une belle occasion. »

Les propos de l'entraîneur adjoint de l'Inter avant le match contre la Fiorentina.

Un match crucial, pour envoyer un signal au reste du championnat (notamment au Milan et à Naples) et pour renouer immédiatement avec la victoire après le match nul à domicile contre l'Atalanta. L'Inter veut tout de suite récupérer les trois points et affrontera la Fiorentina au stade Franchi pour mener à bien cette mission.

C'est Aleksandar Kolarov, entraîneur principal des Nerazzurri pour cette soirée en raison de la suspension de Cristian Chivu, qui s'est exprimé pour décrire le match avant le coup d'envoi. Il a commenté la rencontre ainsi sur DAZN : « Je suis assez serein, c'est vrai que c'est la première fois que je suis seul, mais je suis assez serein. Je suis confiant après avoir vu l'équipe cette semaine, elle nous transmet de la sérénité ».

  • COMMENT VA L'ÉQUIPE ?

    Kolarov décrit d'emblée l'état d'esprit de l'équipe et son état de forme à l'approche du match contre la Fiorentina : « L'équipe se porte très bien, nous voulons et nous allons tout faire pour réaliser un grand match ce soir. Après le match contre l'Atalanta, je pense que c'est de l'histoire ancienne ; il s'est passé beaucoup de choses au cours du championnat, mais l'équipe est en pleine remontée. Nous nous sommes très bien entraînés cette semaine et nous voulons faire un grand match ; la Fiorentina est en pleine remontée, mais nous voulons nous imposer. »

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  • QUE Faut-il surveiller dans ce match ?

    Kolarovespère voir une Inter à la hauteur ce soir : « C'est vrai, lors des deux derniers matchs, nous n'avons pas été brillants. Mais ce soir, nous voulons jouer de manière agressive ; c'est une excellente occasion de retrouver notre niveau de toute l'année. »

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