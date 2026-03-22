Inter, Kolarov : « Nous n'avons pas été brillants, mais l'affaire Atalanta est close. Ce soir, c'est une belle occasion. »

Un match crucial, pour envoyer un signal au reste du championnat (notamment au Milan et à Naples) et pour renouer immédiatement avec la victoire après le match nul à domicile contre l'Atalanta. L'Inter veut tout de suite récupérer les trois points et affrontera la Fiorentina au stade Franchi pour mener à bien cette mission.

C'est Aleksandar Kolarov, entraîneur principal des Nerazzurri pour cette soirée en raison de la suspension de Cristian Chivu, qui s'est exprimé pour décrire le match avant le coup d'envoi. Il a commenté la rencontre ainsi sur DAZN : « Je suis assez serein, c'est vrai que c'est la première fois que je suis seul, mais je suis assez serein. Je suis confiant après avoir vu l'équipe cette semaine, elle nous transmet de la sérénité ».