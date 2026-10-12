En gagnant, l’Inter évolue. L’équipe de Chivu se distingue de plus en plus de celle que l’ancien de la Roma avait héritée d’Inzaghi, et son jeu s’en éloigne toujours davantage. Les longues phases de possession chères à Inzaghi ont laissé place à un jeu vertical de plus en plus direct et à un pressing étouffant sur les relances adverses. Les combinaisons sur les côtés laissent désormais aussi davantage de place aux un-contre-un et aux joueurs qui tentent le dribble pour créer ainsi des supériorités numériques. Ce qui demeure, c’est le mouvement incessant des joueurs de l’Inter, qui permutent, changent de position et se retrouvent souvent à des endroits inattendus pour tenter sans relâche de déstabiliser les défenses adverses. Une idée poussée à son paroxysme par Dimarco contre Parme.





Depuis la droite, l’ancien joueur de Parme a centré et frappé au but. À la 3e minute, sa tentative a été arrêtée par Corvi. À la 23e, puis à la 36e, deux incursions parties de la gauche l’ont conduit de l’autre côté du terrain. Ses tentatives de marquer ou de délivrer une passe décisive n’ont pas abouti, mais elles confirment le jeu de plus en plus fluide, sans schéma figé mais fondé sur de nombreux principes immuables, que souhaite Chivu.





Interrogé à ce sujet, l’entraîneur de l’Inter a expliqué : « Ses déplacements dépendent de la manière dont l’adversaire vient nous presser. Si l’un de nos joueurs permute sur son côté, il est libre de repiquer dans l’axe. Parfois, il joue avant-centre, parfois milieu relayeur. Aujourd’hui, il a adressé un centre depuis le poste de piston droit, il bouge et prend du plaisir comme ça, il arrive dans la surface et reprend les centres au second poteau, il comprend vite quand il faut démarrer. Mes joueurs ont évolué. »





En somme, tout est travaillé, mais une place est aussi laissée à l’improvisation, à un chaos organisé qui continue de porter ses fruits : 10 buteurs différents ont déjà marqué pour l’Inter. Parmi eux, pourtant, Dimarco manque encore à l’appel, lui qui a battu plusieurs records il y a seulement quelques mois. Son but pourrait arriver bientôt et, pourquoi pas, depuis la droite.