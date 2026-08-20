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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Inter, Curtis Jones arrive à Milan : prêt pour la visite médicale et la signature

Inter
Mercato
C. Jones
Liverpool

En provenance de Liverpool pour 35 millions

Ce n’est plus qu’une question d’heures : Curtis Jones sera ensuite officiellement un nouveau joueur de l’Inter. Le milieu de terrain né en 2001, formé au Liverpool et désormais installé dans le groupe de l’équipe d’Angleterre, quitte les Reds après une carrière entièrement vécue à Anfield pour entamer une nouvelle aventure en Serie A avec l’équipe dirigée par Cristian Chivu.


Un choix fortement souhaité par Jones lui-même, qui a identifié l’Inter comme la destination idéale pour donner un tournant à sa carrière. Le milieu de terrain anglais a poussé pour son transfert à Milan et, après des semaines de négociations, l’union n’est plus qu’à un pas d’être scellée.


Jones est attendu à Milan dans l’après-midi, où il commencera officiellement sa nouvelle expérience à l’Inter. Le premier rendez-vous est en revanche fixé à demain à 12 heures, lorsque le joueur passera la visite médicale d’usage avant d’apposer sa signature sur son contrat.


  • LES DÉTAILS

    L’accord prévoit un contrat de cinq ans, Jones s’engageant donc avec l’Inter jusqu’en 2031. Pour le milieu de terrain, un salaire d’environ 3,5 millions d’euros par saison est prévu, ce qui confirme le rôle central que le club interiste entend lui confier dans son nouveau projet technique.


    Pour Liverpool, en revanche, une opération globale d’environ 35 millions d’euros se profile. Une somme importante pour un joueur formé au centre de formation des Reds et qui a progressivement réussi à s’imposer jusqu’à devenir un élément important de l’équipe première.


    Le compte à rebours a désormais commencé : Curtis Jones est prêt à débarquer à Milan, pour tourner la page Liverpool et ouvrir celle de l’Inter. Un nouveau défi, dans un championnat différent et avec un entraîneur, Chivu, prêt à l’intégrer au cœur du nouveau projet de l’Inter.




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