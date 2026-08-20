Inter, Curtis Jones arrive à Milan : prêt pour la visite médicale et la signature

Ce n’est plus qu’une question d’heures : Curtis Jones sera ensuite officiellement un nouveau joueur de l’Inter. Le milieu de terrain né en 2001, formé au Liverpool et désormais installé dans le groupe de l’équipe d’Angleterre, quitte les Reds après une carrière entièrement vécue à Anfield pour entamer une nouvelle aventure en Serie A avec l’équipe dirigée par Cristian Chivu.





Un choix fortement souhaité par Jones lui-même, qui a identifié l’Inter comme la destination idéale pour donner un tournant à sa carrière. Le milieu de terrain anglais a poussé pour son transfert à Milan et, après des semaines de négociations, l’union n’est plus qu’à un pas d’être scellée.





Jones est attendu à Milan dans l’après-midi, où il commencera officiellement sa nouvelle expérience à l’Inter. Le premier rendez-vous est en revanche fixé à demain à 12 heures, lorsque le joueur passera la visite médicale d’usage avant d’apposer sa signature sur son contrat.



