Comme l’indique le bulletin officiel publié par l’Inter : « Lautaro Martinez a passé aujourd’hui des examens cliniques et instrumentaux à l’Institut Humanitas de Rozzano. Les examens ont révélé une gêne musculaire aux fléchisseurs de la cuisse gauche. »





L’état de l’attaquant argentin sera évalué dans les prochains jours afin de mieux déterminer ses délais de récupération. Par le passé, Lautaro nous a habitués à des rétablissements éclair, porté aussi par son fort sentiment d’appartenance à l’Inter, son sens des responsabilités en tant que capitaine et sa grande envie de gagner et de jouer les premiers rôles.