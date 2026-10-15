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Lautaro Martinez InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Inter : coup dur pour Lautaro Martinez, touché aux muscles fléchisseurs de la cuisse gauche

L. Martinez
Inter
Serie A

Blessure pour le numéro 10 de l’Inter

Comme l’indique le bulletin officiel publié par l’Inter : « Lautaro Martinez a passé aujourd’hui des examens cliniques et instrumentaux à l’Institut Humanitas de Rozzano. Les examens ont révélé une gêne musculaire aux fléchisseurs de la cuisse gauche. »


L’état de l’attaquant argentin sera évalué dans les prochains jours afin de mieux déterminer ses délais de récupération. Par le passé, Lautaro nous a habitués à des rétablissements éclair, porté aussi par son fort sentiment d’appartenance à l’Inter, son sens des responsabilités en tant que capitaine et sa grande envie de gagner et de jouer les premiers rôles.

  • LES DÉLAIS DE RÉCUPÉRATION

    Pour une blessure comme celle de Lautaro, le délai de récupération varie de deux à trois semaines. Il n'est donc pas exclu que le Toro tente de revenir pour le derby face à l'AC Milan du 31 octobre. Il est toutefois possible que Lautaro soit absent plus longtemps et manque tous les matches que l'Inter doit disputer d'ici à la trêve internationale prévue en novembre.


    Voici tous les matches de l'Inter avant la prochaine trêve :

    Bologne-Inter samedi 17, Inter-Shakhtar mercredi 21, Inter-Fiorentina dimanche 25, Venise-Inter mercredi 28, AC Milan-Inter samedi 31 octobre, Feyenoord-Inter mardi 3 novembre, Inter-Côme dimanche 8 novembre.

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17 oct. 2026

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