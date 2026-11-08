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FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Inter-Como, les notes de CM : Thuram porte les siens, Spence fait sauter le verrou. Paz et Da Cuhna déçoivent

Inter vs Como
Inter
Como
Serie A

Les notes du grand choc de San Siro entre Chivu et Fabregas.

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J. Martinez 6 : peu sollicité en première période, il sauve les siens sur un centre fuyant de Nico Paz venu de la droite. C’est toutefois le seul moment où l’on remarque sa présence.

Akanji 6,5 : il contribue à l’excellente prestation de ses partenaires en défense et neutralise un attaquant aussi dangereux que Douvikas.

Bastoni 7 : il ferme bien les espaces dans la surface et devient un mur infranchissable en seconde période. Une prestation de pur défenseur, à la manière d’Acerbi.

Carlos Augusto 6,5 : dangereux de la tête au milieu de la première période, il est contraint de prendre un carton jaune après une superbe action de Nico Paz. Dans l’ensemble, il reste toutefois attentif aux chevauchées de l’Argentin.

Spence 7 : c’est lui qui débloque le match grâce à une percée sur la droite et au centre qui amène le but d’Esposito. Il représente constamment un danger pour la défense de Como. La recrue du mercato qui convainc le plus jusqu’ici.

Barella 6,5 : il impose sa puissance au milieu de terrain, au risque de recevoir un carton jaune à plusieurs reprises, mais c’est souvent lui qui lance les actions dangereuses. Un match plein d’énergie.

Calhanoglu 6 : on le voit peu et, pour un joueur comme lui dans un match longtemps dominé, c’est notable. Il n’est pas aussi affûté physiquement qu’à ses plus beaux jours, mais il peut se le permettre. (À la 81e, Sucic, non noté)

Zielinski 6,5 : de la justesse et de l’intelligence au milieu de terrain. Il organise au mieux le jeu offensif de l’Inter. (À la 73e, Mkhitaryan 5,5 : il entre avec un peu de désinvolture et perd un ballon dangereux, dont profite Como pour se montrer menaçant)

Dimarco 6,5 : en première période, il affiche les jambes de ses meilleurs jours. En seconde, il frappe dangereusement deux fois au but, passant près de son premier but de la saison. Une prestation à la hauteur de sa saison dernière. (À la 88e, Diouf)

P. Esposito 7 : il exploite parfaitement la passe décisive de Spence, en véritable avant-centre, et ouvre le score. Puissante présence dans l’axe de la surface, il se bat aussi loin du but et reçoit un carton jaune. Il sort épuisé. (À la 73e, Bonny 6 : bien lancé, il file vers le 3-0, mais il est hors-jeu)

Thuram 7,5 : il porte l’équipe sur ses épaules, d’abord en servant Spence sur le but d’Esposito, puis en marquant lui-même le deuxième, même s’il profite de la grosse erreur de Valle. Il inscrit ainsi son cinquième but en championnat, son sixième contre Como. Dans l’ensemble, il joue avec maturité et se comporte en leader, multipliant les gestes de classe tout en venant prêter main-forte au marquage. En seconde période, il passe près du doublé à la suite de l’erreur de Ricci. Homme du match, il est, en l’absence de Lautaro, le moteur de cette Inter. (À la 88e, Pavard, non noté)

Entraîneur, Chivu 7 : son Inter oublie le mauvais derby et réagit de la meilleure des manières en Serie A également, après sa belle victoire à Rotterdam. Elle étouffe l’équipe de Fabregas en première période, avec un pressing féroce et des contre-attaques redoutables, même si le Como vu à San Siro n’a vraiment pas grand-chose à voir avec l’équipe admirée jusqu’ici en championnat et en Ligue des champions. Chivu confirme qu’il est la kryptonite de l’entraîneur espagnol.

  • COMO

    SANCHEZ 5,5 : à la surprise générale, Fabregas le préfère à Butez, mais ce choix ne convainc pas. Incertain dès sa première intervention, lorsqu’il ne réclame pas le ballon et manque de provoquer une catastrophe avec Ramon. Peu réactif sur la frappe du gauche de Thuram qui porte le score à 2-0, même si elle est puissante et tirée de près ; il concède un corner sur une frappe de Carlos Augusto qui serait passée à côté. Maladroit aussi en seconde période sur une tentative d’arrêt face à Dimarco.

    YAN COUTO 5 : trop léger à ce niveau et face à certains adversaires. Il assiste sans réagir aux déferlantes de l’Inter dans sa zone et ne monte pratiquement jamais durant les 45 premières minutes. Il tente d’évoluer plus haut après la pause, mais reste toujours en deçà du rythme.

    (à partir de la 74e minute, CAQUERET non noté)

    RAMON 4,5 : il manque de marquer un incroyable but contre son camp après quelques minutes, à la suite d’un défaut de communication avec Sanchez. Esposito le domine littéralement sur l’action du 1-0, facilitée en outre par un déplacement de Ramon qui couvre Spence sur la droite, auteur de la passe décisive. Il regarde également l’action du deuxième but de l’Inter sans intervenir.

    KEMPF 5 : Thuram va plus vite et cherche à plusieurs reprises à le provoquer. Comme toute la ligne défensive, il est en difficulté face aux appels incessants des joueurs de l’Inter.

    VALLE 4,5 : le premier but vient de la droite, où il est censé défendre face à un Spence déchaîné, tout en essayant d’attaquer. Sa tentative de dégagement sur le centre de Zielinski, qui finit dans les pieds de Thuram pour le 2-0, prête à sourire. Il manque de peu le tir-centre de Nico Paz.

    (à partir de la 74e minute, KAIKI 6 : il réussit une très bonne entrée, apportant immédiatement des courses et de l’audace à gauche, tout ce qui avait manqué à Valle. C’est d’une de ses remises que naît la frappe de Nico Paz sur la barre transversale).

    PERRONE 5 : le pressing des milieux de Chivu sur tout le terrain lui ferme toutes les lignes de passe, mais la prestation de l’Argentin est timide et peu inspirée.

    (à partir de la 46e minute, SMOLCIC 5,5 : il entre pour renforcer la ligne défensive et permettre à Couto de monter au milieu. Il ne démérite pas, même si l’Inter reste toujours dangereux de son côté).

    MILLA 5 : même un joueur de son expérience ne parvient pas à sortir du lot lors d’une première période où Como est particulièrement terne. Il ne trouve jamais le bon moment pour faire le bon geste et la gestion du ballon devient un problème. Rien ne change en seconde période.

    DA CUNHA 4,5 : le ballon qu’il se fait prendre sur la contre-attaque qui mène au 1-0 de l’Inter résume sa prestation en première période. Il manque pratiquement toutes ses passes, ne parvient pas à donner du rythme ni, encore moins, à contrer les montées incessantes de l’Inter.

    (à partir de la 74e minute, LIBERALI non noté)

    NICO PAZ 5,5 : la première tentative de Como vers le but de Martinez, après une remise de Baturina, est la sienne. Il réclame sans cesse le ballon en première période, mais ne reçoit que des passes prévisibles ou hors de sa portée. L’un de ses tirs-centres, à la 63e minute, provoque la première véritable frayeur de Martinez dans ce match. Il frappe la barre transversale à la 83e minute sur une passe de Kaiki.

    BATURINA 4,5 : il prêche dans le désert pendant toute la première période, à la recherche d’une position qu’il ne trouve jamais. Fabregas ne le juge pas dans son match et le laisse aux vestiaires après la pause

    (à partir de la 46e minute, RICCI 5 : trop nonchalant et trop lent pour aider l’équipe à gagner du terrain et à trouver du rythme. Une de ses hésitations offre une bonne occasion de but à Thuram

    DOUVIKAS 5 : il se bat, en vain, pendant les 45 premières minutes pour rester dans le match et toucher davantage de ballons. C’est de son ouverture vers Baturina, de l’autre côté du terrain, que naît la première occasion créée par Nico Paz. Il n’apporte pas grand-chose non plus en seconde période et redescend sur terre après l’ivresse de Lens

    ENTR. FABREGAS 5 : il se trompe aussi bien dans la préparation du match que dans le choix des joueurs. L’Inter surclasse son Como en matière de rythme et d’agressivité. Thuram et ses coéquipiers arrivent toujours les premiers sur le ballon et affichent, dès le premier duel, une plus grande envie de gagner. Ses changements sont également tardifs et ne modifient de toute façon pas la situation. Après les compliments amplement mérités pour Lens, un sérieux coup d’arrêt.

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