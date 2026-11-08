Inter-Como, les notes de CM : Thuram porte les siens, Spence fait sauter le verrou. Paz et Da Cuhna déçoivent

Inter-Como

INTER

J. Martinez 6 : peu sollicité en première période, il sauve les siens sur un centre fuyant de Nico Paz venu de la droite. C’est toutefois le seul moment où l’on remarque sa présence.

Akanji 6,5 : il contribue à l’excellente prestation de ses partenaires en défense et neutralise un attaquant aussi dangereux que Douvikas.

Bastoni 7 : il ferme bien les espaces dans la surface et devient un mur infranchissable en seconde période. Une prestation de pur défenseur, à la manière d’Acerbi.

Carlos Augusto 6,5 : dangereux de la tête au milieu de la première période, il est contraint de prendre un carton jaune après une superbe action de Nico Paz. Dans l’ensemble, il reste toutefois attentif aux chevauchées de l’Argentin.

Spence 7 : c’est lui qui débloque le match grâce à une percée sur la droite et au centre qui amène le but d’Esposito. Il représente constamment un danger pour la défense de Como. La recrue du mercato qui convainc le plus jusqu’ici.

Barella 6,5 : il impose sa puissance au milieu de terrain, au risque de recevoir un carton jaune à plusieurs reprises, mais c’est souvent lui qui lance les actions dangereuses. Un match plein d’énergie.

Calhanoglu 6 : on le voit peu et, pour un joueur comme lui dans un match longtemps dominé, c’est notable. Il n’est pas aussi affûté physiquement qu’à ses plus beaux jours, mais il peut se le permettre. (À la 81e, Sucic, non noté)

Zielinski 6,5 : de la justesse et de l’intelligence au milieu de terrain. Il organise au mieux le jeu offensif de l’Inter. (À la 73e, Mkhitaryan 5,5 : il entre avec un peu de désinvolture et perd un ballon dangereux, dont profite Como pour se montrer menaçant)

Dimarco 6,5 : en première période, il affiche les jambes de ses meilleurs jours. En seconde, il frappe dangereusement deux fois au but, passant près de son premier but de la saison. Une prestation à la hauteur de sa saison dernière. (À la 88e, Diouf)

P. Esposito 7 : il exploite parfaitement la passe décisive de Spence, en véritable avant-centre, et ouvre le score. Puissante présence dans l’axe de la surface, il se bat aussi loin du but et reçoit un carton jaune. Il sort épuisé. (À la 73e, Bonny 6 : bien lancé, il file vers le 3-0, mais il est hors-jeu)

Thuram 7,5 : il porte l’équipe sur ses épaules, d’abord en servant Spence sur le but d’Esposito, puis en marquant lui-même le deuxième, même s’il profite de la grosse erreur de Valle. Il inscrit ainsi son cinquième but en championnat, son sixième contre Como. Dans l’ensemble, il joue avec maturité et se comporte en leader, multipliant les gestes de classe tout en venant prêter main-forte au marquage. En seconde période, il passe près du doublé à la suite de l’erreur de Ricci. Homme du match, il est, en l’absence de Lautaro, le moteur de cette Inter. (À la 88e, Pavard, non noté)

Entraîneur, Chivu 7 : son Inter oublie le mauvais derby et réagit de la meilleure des manières en Serie A également, après sa belle victoire à Rotterdam. Elle étouffe l’équipe de Fabregas en première période, avec un pressing féroce et des contre-attaques redoutables, même si le Como vu à San Siro n’a vraiment pas grand-chose à voir avec l’équipe admirée jusqu’ici en championnat et en Ligue des champions. Chivu confirme qu’il est la kryptonite de l’entraîneur espagnol.