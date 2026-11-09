BRÉSIL

Carlos Augusto

Brésil-Japon, samedi 14/11 à 11 h 15 (18 h 15, heure locale) – Match amical | Singapour

Singapour-Brésil, mardi 17/11 à 11 h 00 (18 h 00, heure locale) – Match amical | Singapour

CROATIE

Petar Sucic

Angleterre-Croatie, jeudi 12/11 à 20 h 45 (19 h 45, heure locale) – Ligue des nations de l’UEFA | Londres

Croatie-Tchéquie, dimanche 15/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Osijek

FRANCE

Andy Diouf, Marcus Thuram

Italie-France, jeudi 12/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Milan

France-Turquie, dimanche 15/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Bordeaux

ANGLETERRE

Djed Spence

Angleterre-Croatie, jeudi 12/11 à 20 h 45 (19 h 45, heure locale) – Ligue des nations de l’UEFA | Londres

Espagne-Angleterre, dimanche 15/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Madrid

POLOGNE

Piotr Zielinski

Roumanie-Pologne, samedi 14/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Bucarest

Pologne-Suède, mardi 17/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Wrocław

SERBIE

Aleksandar Stankovic

Serbie-Allemagne, vendredi 13/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Belgrade

Grèce-Serbie, lundi 16/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Volos

SUISSE

Manuel Akanji

Slovénie-Suisse, vendredi 13/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Maribor

Suisse-Écosse, lundi 16/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Saint-Gall

TURQUIE

Hakan Calhanoglu

Turquie-Belgique, jeudi 12/11 à 18 h 00 (20 h 00, heure locale) – Ligue des nations de l’UEFA | Izmir

France-Turquie, dimanche 15/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Bordeaux