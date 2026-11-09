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Pio Esposito InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Inter : combien de joueurs convoqués en sélection quittent Appiano et quels sont leurs rendez-vous ?

Inter
Serie A

Quatre joueurs de l’Inter ont été convoqués par Mancini.

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Treize joueurs de l'Inter sont mobilisés avec leurs sélections respectives pendant cette trêve. Voici, comme l'indique le site officiel du club, leurs noms et les rencontres auxquelles ils participeront.

ITALIE

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito

Italie-France, jeudi 12/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l'UEFA | Milan

Belgique-Italie, dimanche 15/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l'UEFA | Bruxelles

  • BRÉSIL

    Carlos Augusto

    Brésil-Japon, samedi 14/11 à 11 h 15 (18 h 15, heure locale) – Match amical | Singapour

    Singapour-Brésil, mardi 17/11 à 11 h 00 (18 h 00, heure locale) – Match amical | Singapour

    CROATIE

    Petar Sucic

    Angleterre-Croatie, jeudi 12/11 à 20 h 45 (19 h 45, heure locale) – Ligue des nations de l’UEFA | Londres

    Croatie-Tchéquie, dimanche 15/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Osijek

    FRANCE

    Andy Diouf, Marcus Thuram

    Italie-France, jeudi 12/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Milan

    France-Turquie, dimanche 15/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Bordeaux

    ANGLETERRE

    Djed Spence

    Angleterre-Croatie, jeudi 12/11 à 20 h 45 (19 h 45, heure locale) – Ligue des nations de l’UEFA | Londres

    Espagne-Angleterre, dimanche 15/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Madrid

    POLOGNE

    Piotr Zielinski

    Roumanie-Pologne, samedi 14/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Bucarest

    Pologne-Suède, mardi 17/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Wrocław

    SERBIE

    Aleksandar Stankovic

    Serbie-Allemagne, vendredi 13/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Belgrade

    Grèce-Serbie, lundi 16/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Volos

    SUISSE

    Manuel Akanji

    Slovénie-Suisse, vendredi 13/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Maribor

    Suisse-Écosse, lundi 16/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Saint-Gall

    TURQUIE

    Hakan Calhanoglu

    Turquie-Belgique, jeudi 12/11 à 18 h 00 (20 h 00, heure locale) – Ligue des nations de l’UEFA | Izmir

    France-Turquie, dimanche 15/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Bordeaux

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