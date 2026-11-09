BRÉSIL
Carlos Augusto
Brésil-Japon, samedi 14/11 à 11 h 15 (18 h 15, heure locale) – Match amical | Singapour
Singapour-Brésil, mardi 17/11 à 11 h 00 (18 h 00, heure locale) – Match amical | Singapour
CROATIE
Petar Sucic
Angleterre-Croatie, jeudi 12/11 à 20 h 45 (19 h 45, heure locale) – Ligue des nations de l’UEFA | Londres
Croatie-Tchéquie, dimanche 15/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Osijek
FRANCE
Andy Diouf, Marcus Thuram
Italie-France, jeudi 12/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Milan
France-Turquie, dimanche 15/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Bordeaux
ANGLETERRE
Djed Spence
Angleterre-Croatie, jeudi 12/11 à 20 h 45 (19 h 45, heure locale) – Ligue des nations de l’UEFA | Londres
Espagne-Angleterre, dimanche 15/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Madrid
POLOGNE
Piotr Zielinski
Roumanie-Pologne, samedi 14/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Bucarest
Pologne-Suède, mardi 17/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Wrocław
SERBIE
Aleksandar Stankovic
Serbie-Allemagne, vendredi 13/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Belgrade
Grèce-Serbie, lundi 16/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Volos
SUISSE
Manuel Akanji
Slovénie-Suisse, vendredi 13/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Maribor
Suisse-Écosse, lundi 16/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Saint-Gall
TURQUIE
Hakan Calhanoglu
Turquie-Belgique, jeudi 12/11 à 18 h 00 (20 h 00, heure locale) – Ligue des nations de l’UEFA | Izmir
France-Turquie, dimanche 15/11 à 20 h 45 – Ligue des nations de l’UEFA | Bordeaux