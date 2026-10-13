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Inter-Club Bruges, les notes de CM : Tresoldi, trois rêves ; Lautaro ne lâche jamais rien. Martinez pose problème

Inter vs Club Bruges
Inter
Club Bruges
Ligue des Champions

Les notes de la deuxième journée de Ligue des champions, disputée à San Siro entre l’Inter et les Belges.

Inter-Bruges


INTER


J. Martinez 4,5 - Il ne peut rien sur le penalty de Tresoldi. Puis il commet sa bévue habituelle : il sort inexplicablement jusqu'au milieu de terrain sur une action adverse qui ne l'exigeait pas et laisse le but vide pour le deuxième but de l'attaquant du club belge. Il repousse ensuite le ballon du troisième but dans les pieds de l'Italo-Allemand. Après Madrid, où cela pouvait être un cas isolé, et Udine, ce troisième épisode fait figure de preuve. Même s'il répond souvent présent sur sa ligne, il représente un problème pour l'Inter. Un problème à résoudre.


Bisseck 5 - Défenseur central chargé de participer à la relance, il se déconcentre parfois. Les joueurs de couloir rapides de Bruges le mettent souvent en difficulté. Son déficit de vitesse est évident et l'entraîne dans la débâcle avec ses coéquipiers.


Akanji 4,5 - Assez négligent au marquage de Tresoldi, il peine à le contenir et doit employer les grands moyens, ce qui lui vaut un carton jaune. Dans l'ensemble, il souffre de la différence de réflexes et de vitesse avec son adversaire, et son placement dans l'axe ne l'aide pas. Lent, souvent embarrassé, laborieux dans les relances : un match désastreux qui confirme ses difficultés de début de saison.


Bastoni 5,5 - Il tient sa position et se charge de la relance. C'est le moins mauvais des trois défenseurs. En fin de match, il sombre avec ses coéquipiers et semble fatigué lorsqu'il doit contenir les accélérations des rapides Potts et Forbs.


Diouf 5,5 - Une épine dans le pied adverse en attaque, beaucoup plus en difficulté lorsqu'il doit revenir défendre. Et face à des adversaires qui le défient en un contre un, comme ce soir, ses limites évidentes apparaissent.


Barella 5 - Il semble toujours coincé entre la récupération et la construction, sans parvenir à apporter la contribution nécessaire dans aucune des deux phases. Souvent pris au dépourvu lors des transitions du club belge, il coule avec tout le navire. (À partir de la 78e, Bonny 6,5 : il entre et apporte du dynamisme, en prenant la défense de Bruges de vitesse dans son dos et en inscrivant un superbe but après un dribble et une frappe enroulée. Il aurait peut-être dû entrer plus tôt.)


Çalhanoğlu 5 - En difficulté, curieusement dans le dosage de ses passes, mais aussi défensivement : c'est sa faute sur Forbs, qui filait vers le but, qui provoque le penalty. Il secoue ensuite la barre transversale d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, puis sort en raison de quelques problèmes physiques avant le naufrage final. (À partir de la 67e, Sucic 5,5 : sa frappe amène le deuxième but de Lautaro. Il entre alors qu'il faut attaquer et néglige un peu trop certaines tâches défensives.)


Zielinski 5 - Il tente davantage que ses coéquipiers de faire le lien et de se rendre disponible, passant aussi près du but. Sa prestation devient insuffisante lorsqu'il lance la contre-attaque de Forbs qui débouche sur le penalty donnant l'avantage au club belge. Il ne s'en remet plus ensuite. (À partir de la 88e, Stankovic non noté)


Dimarco 5 - Il ne semble pas encore être l'arme offensive décisive de la saison passée, probablement gêné par quelques problèmes physiques. Il commet quelques erreurs dues à la confusion, mais reste toujours dangereux lorsqu'il décoche une frappe du gauche, comme il le montre au milieu de la seconde période. Bien sûr, lorsqu'il faut ensuite défendre sur un diable comme Forbs, la mission se complique. (À partir de la 78e, Spence non noté)


L. Martinez 7 - Le grand joueur habituel, capable de résoudre les problèmes : un but lui est d'abord refusé, puis il invente celui de l'égalisation en prenant appui sur un pied pour décocher instantanément une frappe de la pointe du pied, digne d'un vrai numéro 9. En seconde période, il manque une énorme occasion de porter le score à 2-1 face à Sommer, avant de redonner espoir aux siens d'une reprise à bout portant pour le 2-3. Dernier à baisser les bras, il ressent la défaite comme du sel sur une plaie.


Thuram 6 - Il lutte avec sa vitesse et son physique contre les défenseurs centraux du club belge. Et quand l'occasion se présente de frapper de loin, il n'hésite pas une seconde. Il n'aurait probablement pas dû sortir, tant il semblait pouvoir se montrer dangereux face à une défense belge inattentive. (À partir de la 67e, P. Esposito 5,5 : il entre et tente de batailler avec les défenseurs centraux, mais voit peu de ballons. Il manque une énorme occasion face à Sommer.)


Entr. Chivu 5 - Ce n'est pas l'Inter que l'on admirait en Europe durant les deux années avec Inzaghi. Attaquer, c'est bien, produire du spectacle et des buts aussi, mais au football, il faut également défendre, et l'équipe semble l'avoir oublié cette année : une défense lente contrainte de couvrir beaucoup de terrain face à des joueurs de couloir rapides et véloces, cela se traduit toujours par une débâcle, surtout quand le gardien n'est pas une valeur sûre. Il affiche parfois une certaine suffisance tactique, qu'on lui pardonne en Italie grâce aux remontées de son équipe. En Europe, en revanche, ce n'est pas le cas.




  • CLUB BRUGES


    Sommer 7 - Il retrouve le stade où il a été aimé, sifflé, contesté et porté aux nues, et s’y illustre : il réalise un arrêt miraculeux devant Lautaro, se montre globalement à la hauteur et prend une belle revanche sur ceux qui le critiquaient. Contrairement à son vis-à-vis de l’Inter, il quitte San Siro en vainqueur.


    Sabbe 6,5 - Il court énormément et dédouble avec Forbs dès qu’il en a l’occasion. (À partir de la 72e, Siquet 5,5 - Bonny le prend de vitesse sur le but de l’Ivoirien.)


    Spileers 6 - Un double sauvetage devant Lautaro rehausse une prestation éprouvante. (À partir de la 61e, Lee 6 - Il entre et se charge de marquer Pio Esposito : il s’en sort bien.)


    Mechele 5,5 - Il tient bien Lautaro jusqu’au premier but de l’Argentin, sur lequel il se fait contourner comme un débutant. À partir de là, il souffre face à Lautaro.


    Seys 6,5 - Il remporte son duel avec Diouf et parvient aussi à se projeter vers l’avant.


    Forbs 7,5 - Il obtient le penalty du 1-0, sert à Tresoldi le ballon du 2-1 après une contre-attaque magistrale et participe aussi à l’action du troisième but de son coéquipier : entre vitesse, agilité et dribbles, les défenseurs de l’Inter ne parviennent jamais à l’arrêter.


    Vanaken 6,5 - Il sait se placer derrière la ligne des milieux de l’Inter.


    Potts 7 - Il passe tout près du troisième but face à Martinez après une belle percée au cœur de la surface et crée constamment des problèmes et des situations de surnombre. Ses changements de rythme donnent le tournis aux défenseurs de l’Inter.


    Vetlesen 6,5 - Grâce à un gros effort défensif et à un tacle glissé parfait, il stoppe Zielinski alors qu’il file au but. (À partir de la 61e, Lemarechal 6,5 - Il s’intègre immédiatement au collectif parfaitement huilé de Bruges.)


    Virgili 7 - Il trouve le poteau sur une occasion qui aurait pu sceller le match. Sur la gauche, c’est un feu follet insaisissable. (À partir de la 83e, Diakhon non noté)


    Tresoldi 8 - Une soirée de rêve à San Siro. Son attachement à l’AC Milan se voit : supporter milanais, il fait d’abord trembler la barre transversale, puis transforme le penalty de l’ouverture du score et célèbre son but devant la Curva Nord. Il profite ensuite de la grosse erreur de Martinez pour doubler la mise sur un service de Forbs, avant de vivre l’euphorie d’un triplé chez l’« ennemi ». Il s’offre la plus belle soirée de sa carrière et envoie un message à l’AC Milan, ainsi qu’à l’équipe d’Italie de Mancini. (À partir de la 83e, Vermant 7 - Il entre et répond présent pour pousser au fond le ballon du but décisif. Rien que ça.)


    Entr. Leko 7,5 - Son équipe de Bruges vient à San Siro et s’empare de la vedette : elle attaque vite avec des joueurs de couloir très rapides, court énormément, accélère et met l’Inter en difficulté comme on le voit rarement. Et devant, elle possède un avant-centre très prometteur. Leko montre à bon nombre d’entraîneurs italiens comment venir jouer à Milan contre l’Inter : sans peur et avec l’envie de faire mal.

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