L'Inter s'incline 4-3 à domicile, à San Siro, face au Bruges lors de son deuxième match de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une défaite qui fait très mal, après le revers déjà subi à Madrid pour son entrée en lice. Pas seulement parce que ce résultat laisse l'Inter dans les bas-fonds du classement, avec 0 point, mais aussi par la manière dont il est survenu, face à un adversaire qui n'avait rien d'irrésistible, mais qui a su mettre en lumière toutes les failles de cette équipe. Cristian Chivu, qui en est à sa 7e défaite lors de ses 8 derniers matches européens, a commenté la rencontre sur Sky Sport en ces termes.



