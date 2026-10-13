L'Inter s'incline 4-3 à domicile, à San Siro, face au Bruges lors de son deuxième match de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une défaite qui fait très mal, après le revers déjà subi à Madrid pour son entrée en lice. Pas seulement parce que ce résultat laisse l'Inter dans les bas-fonds du classement, avec 0 point, mais aussi par la manière dont il est survenu, face à un adversaire qui n'avait rien d'irrésistible, mais qui a su mettre en lumière toutes les failles de cette équipe. Cristian Chivu, qui en est à sa 7e défaite lors de ses 8 derniers matches européens, a commenté la rencontre sur Sky Sport en ces termes.
Inter, Chivu : « Trop de précipitation et de frustration, c’est moi le responsable. À la mi-temps, j’ai trop cherché à motiver les joueurs. Nous devrons changer quelque chose »
FRUSTRATION ET FRÉNÉSIE
« Nous avons fait une bonne première période. Nous avons subi un contre sur un corner, une situation dans laquelle nous aurions pu être mieux organisés. Nous avons su rééquilibrer le match avant la pause. Nous avons bien commencé la seconde période, avec deux occasions sur lesquelles nous aurions pu marquer. Un peu de frustration et de précipitation nous ont fait commettre des erreurs. Après le 2-1, nous avons perdu toute notre lucidité, notre calme et notre plan de jeu. Nous nous sommes précipités vers l’avant sans revenir. Bruges a eu le mérite de nous mettre en difficulté. »
UNE DÉFENSE QUI ENCAISSE TROP DE BUTS
« 14 buts encaissés ? Je ne pourrais pas dire que je ne suis pas inquiet. Il y a des choses à réévaluer, surtout si l’on se retrouve mené en Ligue des champions, où il est difficile de revenir au score en raison de la qualité et de la vitesse des adversaires. Nous pensons à notre équilibre, aux deuxièmes ballons et à la récupération du ballon quand nous exerçons le pressing. »
C’EST MOI LE RESPONSABLE
« Nous sommes conscients de ce qui ne va pas en Ligue des champions. Nous améliorons notre préparation mentale, mais il y a quelque chose que nous traînons avec nous et j’en prends la responsabilité. Nous ne trouvons pas le bon équilibre dans certains matches. Ces deux défaites font mal, compte tenu des attentes. Nous voulions tous faire autrement. Nous avons terminé la saison dernière avec une seule victoire et beaucoup de défaites. J’en suis également responsable sur le plan mental. »
Je devais transmettre davantage de calme.
« Une équipe courait et l’autre marchait ? Je l’ai dit tout à l’heure, je n’ai pas besoin de revoir les images. J’ai le sentiment que, gagnés par la frustration, nous avons perdu en intensité. Nous allions trop vers l’avant, en oubliant de revenir sur les deuxièmes ballons. Nous avons perdu notre équilibre et exercé le pressing au mauvais moment. Nous ne sommes jamais parvenus à égaler leur pressing, arrivant toujours en retard. Peut-être aurais-je dû apporter davantage de calme et de sérénité à la mi-temps, sans trop mettre la pression à l’équipe. Parfois, il faut être plus réaliste pour marquer. Nous devrons peut-être changer quelque chose. »
ÉQUILIBRE
« Nous devons trouver davantage d’équilibre, car chaque petite erreur se paie. En Ligue des champions, tout se joue sur les détails, sur les faits de jeu. Nous ne devons pas perdre confiance ni enthousiasme, mais il faut mieux appréhender certains moments. »
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