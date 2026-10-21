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cm grafica chivu inter 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Inter : Chivu change la défense, la nouveauté et celui qui reste sur le banc

Inter vs Shakhtar Donetsk
Ligue des Champions
Inter
Shakhtar Donetsk

Trop de buts encaissés : en Ligue des champions, l’entraîneur de l’Inter cherche d’autres solutions

L’Inter cherche un électrochoc après ses difficultés en Ligue des champions et Cristian Chivu envisage une défense inédite pour affronter le Shakhtar. Selon la Gazzetta dello Sport, l’idée est d’aligner Alessandro Bastoni dans l’axe de la défense, avec Akanji à droite et Carlos Augusto à gauche, en laissant dans un premier temps Bisseck de côté. Une solution destinée à améliorer la qualité de la relance et l’apport offensif, tout en assurant davantage de solidité.


  • LES CHIFFRES

    Les chiffres imposent une réaction : 15 buts encaissés en neuf matches cette saison, un bilan qui pousse l’entraîneur de l’Inter à chercher de nouveaux équilibres. De son côté, Bastoni relativise les difficultés défensives, attribuant de nombreux buts encaissés à des erreurs individuelles et pointant surtout l’aspect mental parmi les problèmes apparus en Europe.


    Le défenseur appelle également à tempérer les attentes, rappelant que la Ligue des champions reste un rêve et non un objectif acquis. Face au Shakhtar, il faudra toutefois une victoire pour continuer à viser la qualification directe parmi les huit premiers.

  • La composition probable

    Inter, la composition probable de ce soir face au Shakhtar.

    INTER (3-5-2) : Josep Martínez ; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto ; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco ; Bonny, Thuram. Entr. : Chivu.

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