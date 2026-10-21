L’Inter cherche un électrochoc après ses difficultés en Ligue des champions et Cristian Chivu envisage une défense inédite pour affronter le Shakhtar. Selon la Gazzetta dello Sport, l’idée est d’aligner Alessandro Bastoni dans l’axe de la défense, avec Akanji à droite et Carlos Augusto à gauche, en laissant dans un premier temps Bisseck de côté. Une solution destinée à améliorer la qualité de la relance et l’apport offensif, tout en assurant davantage de solidité.
Inter : Chivu change la défense, la nouveauté et celui qui reste sur le banc
LES CHIFFRES
Les chiffres imposent une réaction : 15 buts encaissés en neuf matches cette saison, un bilan qui pousse l’entraîneur de l’Inter à chercher de nouveaux équilibres. De son côté, Bastoni relativise les difficultés défensives, attribuant de nombreux buts encaissés à des erreurs individuelles et pointant surtout l’aspect mental parmi les problèmes apparus en Europe.
Le défenseur appelle également à tempérer les attentes, rappelant que la Ligue des champions reste un rêve et non un objectif acquis. Face au Shakhtar, il faudra toutefois une victoire pour continuer à viser la qualification directe parmi les huit premiers.
La composition probable
Inter, la composition probable de ce soir face au Shakhtar.
INTER (3-5-2) : Josep Martínez ; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto ; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco ; Bonny, Thuram. Entr. : Chivu.
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