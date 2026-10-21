Les chiffres imposent une réaction : 15 buts encaissés en neuf matches cette saison, un bilan qui pousse l’entraîneur de l’Inter à chercher de nouveaux équilibres. De son côté, Bastoni relativise les difficultés défensives, attribuant de nombreux buts encaissés à des erreurs individuelles et pointant surtout l’aspect mental parmi les problèmes apparus en Europe.





Le défenseur appelle également à tempérer les attentes, rappelant que la Ligue des champions reste un rêve et non un objectif acquis. Face au Shakhtar, il faudra toutefois une victoire pour continuer à viser la qualification directe parmi les huit premiers.