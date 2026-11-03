L’Inter a terminé la première période de son match contre le Feyenoord, comptant pour la 4e journée de la Ligue des champions 2026/2027, avec une avance de 2-0 grâce à deux buts inscrits par Yann Bisseck et Pio Esposito.
Deux buts qu’ils sont allés chercher et qu’ils voulaient, suivis de deux célébrations particulières : celle de l’attaquant italien mêlait colère et joie, tandis que celle du défenseur allemand, qui inscrivait le premier but de sa carrière en Ligue des champions, était particulièrement polémique.