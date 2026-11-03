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FBL-C1-EUR-FEYENOORD-INTER MILANAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter : célébration polémique de Bisseck, le doigt devant la bouche face aux caméras pour dire « Taisez-vous ! »

Inter
Y. Bisseck
Feyenoord
Ligue des Champions
Feyenoord vs Inter
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L’Inter a terminé la première période de son match contre le Feyenoord, comptant pour la 4e journée de la Ligue des champions 2026/2027, avec une avance de 2-0 grâce à deux buts inscrits par Yann Bisseck et Pio Esposito.

Deux buts qu’ils sont allés chercher et qu’ils voulaient, suivis de deux célébrations particulières : celle de l’attaquant italien mêlait colère et joie, tandis que celle du défenseur allemand, qui inscrivait le premier but de sa carrière en Ligue des champions, était particulièrement polémique.

  • LE BUT

    Le but de Bisseck se construit et se conclut grâce à lui. Dès le début de l’action, c’est lui qui dispute un duel aérien à Valente. Ce dernier le perd, permettant à Pio Esposito de récupérer le ballon. L’action se poursuit, et c’est encore Bisseck qui reçoit le ballon à l’entrée de la surface.

    Il inscrit alors un but superbe : contrôle orienté vers le centre du terrain, puis frappe enroulée du gauche qui finit sa course dans le coin opposé. Une frappe digne d’un grand ailier, réalisée qui plus est de son mauvais pied.

  • LA CÉLÉBRATION POLÉMIQUE

    Puis vient une célébration en réponse aux critiques : il court vers les caméras et porte plusieurs fois un doigt devant sa bouche, comme pour dire : « Taisez-vous tous. » Une référence claire aux critiques adressées à cette équipe et à son vestiaire après la défaite dans le derby face à l’AC Milan ?

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