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Emanuele Tramacere

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Inter : Bastoni pourrait-il être transféré ? Les chiffres à l'ordre du jour. 50 millions ne suffisent pas, Barcelone envisage des contreparties

Le défenseur central italien figure parmi les cibles prioritaires du club catalan pour l'été prochain, mais l'Inter envisage-t-elle vraiment de le céder ?

Les rumeurs autour d'Alessandro Bastoni ne semblent pas vouloir s'apaiser et non, les discussions liées à l'incident désormais passé entre l'Inter et la Juve avec Kalulu, ainsi que celles concernant sa sélection en équipe nationale qui ont suivi, ne sont pas les seules à circuler au sujet de ce défenseur central né en 1999.


L'ancien produit du centre de formation de l'Atalanta est en effet constamment au centre du marché des transferts, Barcelone (et pas seulement, compte tenu des nombreux intérêts de la Premier League) travaillant d'arrache-pied pour le faire venir en Espagne l'été prochain.


Et l'Inter ? Par rapport à il y a un an, son caractère « intransférable » est confirmé en paroles, mais pas dans les faits, car face à une offre adéquate, lui aussi pourrait être considéré parmi les partants potentiels.

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  • 50 MILLIONS, C'EST PEU, LES CHIFFRES DU BUDGET

    Les premiers contacts avec le club catalan font étatd'une offre financière avancée par Barcelone d'environ 50 millions d'euros. Pour l'Inter, ce montant n'est pas seulement insuffisant, mais il est également loin de l'évaluation jugée acceptable dans le cadre des négociations.


    Si un transfert doit être envisagé, l'Inter souhaite tirer pleinement parti de la situation comptable du défenseur central, qui aura un impact d'environ 2,8 millions d'euros au 30 juin 2026 et pourrait ainsi garantir une plus-value quasi totale, ce qui permettrait de redresser les comptes de la saison.

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  • UNE PLUS-VALUE QUI ALIMENTE LE MARCHÉ

    L'Inter compte encaisser pas moins de 80 à 90 millions d'euros pour Bastoni, une somme qui permettrait au club à la fois de compenser la perte de recettes liée à son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions en cours (par rapport à la saison précédente, qui s'était terminée en finale et avait affiché un excédent de 35 millions d'euros, il manquera également l'argent de la Coupe du monde des clubs), que de financer une partie du mercato estival de 2026.

  • LE FC BARCELONE ENVISAGE UN ÉCHANGE

    Le FC Barcelone, qui apprécie Bastoni et l'a inscrit sur sa liste restreinte de 3 ou 4 noms pour renforcer sa défense, n'a nullement l'intention d'atteindre ces montants, mais selon le site catalan Sport, il envisage d'inclure dans les négociations avec l'Inter au moins un joueur en échange afin de réduire le coût de la transaction. À commencer justement par Christensen et Araujo, que le club catalan cherche à faire partir, ou par des joueurs qui pourraient avoir un impact important sur les comptes du Fair-play financier, comme par exemple Ansu Fati s'il ne devait pas être racheté par Monaco.



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