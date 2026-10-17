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« Injuste ! » : David Moyes fulmine contre des décisions arbitrales controversées après la défaite face à Chelsea
Moyes demande des explications à Tierney sur le fait que Rogers s’en soit tiré
L’entraîneur d’Everton, Moyes, n’a pas mâché ses mots au sujet de l’arbitrage après la défaite frustrante de son équipe face à Chelsea (2-0) au Hill Dickinson Stadium. Si le score laissait penser que le club de l’ouest de Londres avait passé un après-midi tranquille, Moyes était convaincu que la rencontre avait été influencée par des décisions contestables de l’arbitre Paul Tierney. Le principal motif de colère de l’Écossais était une action impliquant Morgan Rogers, qui avait selon lui eu beaucoup de chance de rester sur le terrain après un tacle appuyé sur James Garner.
L’international anglais, déjà averti plus tôt dans le match, a touché Garner avec ses crampons lors d’un duel qui a nécessité l’intervention du personnel médical auprès du milieu d’Everton. L’ancien ailier d’Everton Pat Nevin a notamment estimé que ce tacle méritait un deuxième carton jaune, un avis vivement partagé par le banc des locaux.
- Getty Images Sport
Moyes fustige un arbitrage « injuste »
Pour Moyes, l’absence d’expulsion a été un tournant, d’autant que l’arbitre s’est montré sévère envers ses propres joueurs tout au long de cette rencontre houleuse dans le Merseyside.
« L’intervention de Rogers sur Jimmy aurait pu être discutée, mais nous ne disons pas qu’il faut siffler un coup franc à chaque fois. Nous voulons que les décisions arbitrales soient justes, et je ne pense pas que le tacle de Harrison ait été jugé correctement. J’ai trouvé cela injuste », a déclaré Moyes après le match au micro de TNT Sports. La frustration de l’entraîneur expérimenté était palpable lorsqu’il a évoqué la façon dont une expulsion de Rogers aurait pu changer le cours de la seconde période, avant que Pedro Neto ne finisse par ouvrir le score.
Le carton jaune infligé à Armstrong laisse l’entraîneur d’Everton perplexe
La tension montait depuis la première période, lorsque le jeune Harrison Armstrong avait reçu un carton jaune pour un tacle glissé sur Josh Acheampong. La décision avait suscité une salve de sifflets parmi les supporters de Goodison, et Moyes était tout aussi perplexe face à l’avertissement infligé au joueur formé au club.
Évoquant l’incident impliquant le jeune milieu de terrain, Moyes a estimé que ce tacle avait même été l’un des temps forts du début de match de son équipe. « J’ai trouvé qu’Harrison avait réussi un superbe tacle de l’autre côté du terrain. C’était probablement le meilleur moment de la première période et je pense que les gens qui regardent le football l’ont apprécié. Je ne vois pas pourquoi il a reçu un carton jaune. Je ne l’ai pas revu, cela dit, mais sur le moment, je n’ai pas eu l’impression qu’il y avait faute et coup franc. Je pense que ça fait partie de notre jeu. Leur joueur s’est simplement relevé et a continué à jouer », a déclaré l’entraîneur à TNT Sports.
- News Images
Le doublé de Neto sanctionne l’inefficacité offensive d’Everton
Malgré les plaintes concernant l’arbitre, Everton a surtout payé son manque d’efficacité et l’éclat de Pedro Neto. L’ailier portugais s’est distingué en inscrivant un doublé qui a permis à l’équipe de Xabi Alonso de grimper à la quatrième place du classement. Pour son 187e match dans la compétition, Neto a marqué deux fois dans une même rencontre de Premier League pour la première fois.
Son efficacité devant le but a tranché avec celle d’Everton, qui n’a pas assez souvent inquiété le gardien de Chelsea. Moyes doit désormais trouver le moyen de rendre son attaque plus tranchante : Everton n’a tenté que deux tirs sur l’ensemble de la seconde période et n’a jamais réussi à réagir véritablement après avoir été mené par les visiteurs.
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