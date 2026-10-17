L’entraîneur d’Everton, Moyes, n’a pas mâché ses mots au sujet de l’arbitrage après la défaite frustrante de son équipe face à Chelsea (2-0) au Hill Dickinson Stadium. Si le score laissait penser que le club de l’ouest de Londres avait passé un après-midi tranquille, Moyes était convaincu que la rencontre avait été influencée par des décisions contestables de l’arbitre Paul Tierney. Le principal motif de colère de l’Écossais était une action impliquant Morgan Rogers, qui avait selon lui eu beaucoup de chance de rester sur le terrain après un tacle appuyé sur James Garner.

L’international anglais, déjà averti plus tôt dans le match, a touché Garner avec ses crampons lors d’un duel qui a nécessité l’intervention du personnel médical auprès du milieu d’Everton. L’ancien ailier d’Everton Pat Nevin a notamment estimé que ce tacle méritait un deuxième carton jaune, un avis vivement partagé par le banc des locaux.