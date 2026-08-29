Le début poussif de Wrexham en Championship s’est poursuivi avec une défaite 2-1 à domicile contre Birmingham. Les locaux ont été largement dominés lors d’une soirée compliquée, au cours de laquelle les visiteurs auraient facilement pu inscrire plusieurs autres buts.

Phil Neumann s’est révélé être l’homme du match pour les visiteurs. Le défenseur a marqué deux buts de la tête, mettant fin au début de campagne sans victoire de Birmingham tout en prolongeant les difficultés de Wrexham en ce début de saison.

Callum Doyle avait brièvement remis les locaux à égalité au cours d’un bon début de seconde période. Cependant, le deuxième but de la tête de Neumann, juste après l’heure de jeu, a finalement assuré la victoire aux visiteurs.