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« Inacceptable » : Phil Parkinson « sous le choc » après la défaite de Wrexham face à Birmingham City dans un choc de Championship
Birmingham prolonge la série sans victoire de Wrexham
Le début poussif de Wrexham en Championship s’est poursuivi avec une défaite 2-1 à domicile contre Birmingham. Les locaux ont été largement dominés lors d’une soirée compliquée, au cours de laquelle les visiteurs auraient facilement pu inscrire plusieurs autres buts.
Phil Neumann s’est révélé être l’homme du match pour les visiteurs. Le défenseur a marqué deux buts de la tête, mettant fin au début de campagne sans victoire de Birmingham tout en prolongeant les difficultés de Wrexham en ce début de saison.
Callum Doyle avait brièvement remis les locaux à égalité au cours d’un bon début de seconde période. Cependant, le deuxième but de la tête de Neumann, juste après l’heure de jeu, a finalement assuré la victoire aux visiteurs.
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Parkinson abasourdi par des buts encaissés trop facilement
L'entraîneur de Wrexham, Parkinson, n'a pas mâché ses mots dans son analyse d'après-match. Le technicien, frustré, a reconnu être complètement déconcerté par la performance défensive de son équipe après que Neumann a dominé la défense sur le plan physique sur le premier but.
« En tout le temps que j'ai passé ici, je pense que ce sont les deux buts les plus faciles que nous ayons encaissés », a déclaré Parkinson, cité par ESPN. « Nous devons nous donner une chance et mieux défendre notre surface que nous ne l'avons fait ce soir. Sur le premier, deux de leurs joueurs auraient pu marquer et c'est inacceptable.
« En seconde période, nous avons trouvé l'élan que nous recherchions, nous avons joué avec plus de conviction et de personnalité, nous sommes revenus dans le match, puis nous avons encaissé sur une deuxième phase, après un mauvais dégagement, c'est inacceptable. »
Un manque de conviction en attaque
Wrexham a dominé la possession tout au long du match, mais n’a quasiment pas inquiété le but de Birmingham lors des 45 premières minutes. À l’inverse, les visiteurs auraient dû avoir fait le break avant la pause, en manquant d’énormes occasions par l’intermédiaire d’August Priske et Jay Stansfield.
« Je suis sous le choc à cause des buts », a admis Parkinson. « En première période, nous n’avons pas joué avec assez de conviction, ni assez de confiance dans le dernier tiers. Nous avons ressemblé à une équipe de joueurs qui attendait que quelqu’un d’autre fasse quelque chose au lieu de prendre ses responsabilités.
« Nous en avons parlé à la mi-temps et j’ai trouvé que nous étions très bien repartis après la pause, avec l’allure de l’équipe que nous voulions être, mais on ne peut tout simplement pas encaisser des buts comme ça et espérer gagner un match de football. »
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Wrexham à la recherche de sa première victoire en championnat
Cette décevante défaite à domicile laisse Wrexham avec seulement deux points après ses trois premiers matches de Championship cette saison. L'équipe de Parkinson avait auparavant débuté la campagne par des nuls frustrants 1-1 contre Cardiff City et Watford.
Cela marque un début difficile pour les propriétaires Ryan Reynolds et Rob Mac, qui espèrent décrocher une promotion historique pour atteindre la Premier League. Wrexham est passé tout près d'une place en barrages de promotion la saison dernière, et doit rapidement s'améliorer pour à nouveau jouer les premiers rôles.
Wrexham devra rebondir immédiatement dans sa quête d'une première victoire en championnat. L'équipe retrouvera la compétition mercredi sur la pelouse de Millwall.
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