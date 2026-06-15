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« Ils ne dépassent pas le milieu de terrain » : Rodri critique la tactique du Cap-Vert après le début de Coupe du monde frustrant de l'Espagne
Rodri critique ouvertement le choix tactique défensif.
Le capitaine espagnol Rodri n’a pas mâché ses mots pour évaluer la prestation du Cap-Vert après la défaite de son équipe lors de son premier match du groupe H. Le milieu de terrain de Manchester City a laissé entendre que l’adversaire n’avait guère montré d’ambition de jouer au football, préférant se retrancher dans son propre tiers défensif pendant toute la durée du match.
Au micro de La 1 après le coup de sifflet final, le milieu de terrain des Citizens a exprimé son agacement face au dispositif tactique des nouveaux venus en Coupe du monde. « Ça ne devait pas se faire. Il n’y a pas grand-chose à redire », a-t-il déclaré. « Nous savions que c’était un match qui demandait de la patience. Ils se sont repliés et ont reculé très rapidement. Nous n’avons pas réussi à marquer. Nous avons créé des occasions, mais nous n’avons pas su les concrétiser. Le point positif, c’est qu’ils ne se sont pratiquement pas créés d’occasions. Nous devons améliorer notre finition.
Interrogé sur le style de jeu de l’outsider, Rodri a ajouté : « C’est leur façon de jouer. Ils ne dépassent pas le milieu de terrain. Il faut juste améliorer notre finition. »
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Déception pour la Roja à Atlanta
L'équipe de Luis de la Fuente a dominé la possession au Mercedes-Benz Stadium, mais a manqué d'efficacité pour ouvrir le score. Ferran Torres a été le plus proche de marquer, son tir heurtant la barre transversale, tandis que de nombreuses autres occasions étaient gâchées par une ligne d'attaque espagnole étonnamment peu incisive face à la 65e nation mondiale.
Même l’entrée en jeu de la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, à vingt minutes de la fin, n’a pas permis de déclencher la brèche dont l’Espagne avait tant besoin. Ce nul contraint les champions d’Europe 2024 à accomplir un sans-faute lors de leurs dernières sorties de groupe s’ils veulent se frayer un chemin favorable vers les phases à élimination directe de ce tournoi élargi.
Vozinha, le héros des Blue Sharks
Pendant que Rodri affichait sa frustration, le camp capverdien exultait. Ces débutants, représentants d’une nation de seulement 525 000 habitants, ont fêté ce résultat comme une victoire. Au cœur de cette résistance héroïque se trouvait le gardien de but Vozinha, âgé de 40 ans, auteur de plusieurs arrêts décisifs pour contenir les champions espagnols.
Vozinha, qui a fêté sa 90e sélection lors de ce match nul, était visiblement ému après le coup de sifflet final. Après avoir reçu le titre de meilleur joueur du match, le gardien vétéran a déclaré : « C'était un super match. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour ce moment et ce rêve. Nous sommes très fiers. Nous savions que ça n'allait pas être facile. »
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Le Cap-Vert confirme son potentiel
Ce résultat est une véritable consécration pour le football africain, et plus particulièrement pour le Cap-Vert, que beaucoup voyaient comme le dernier du groupe H. Pourtant, leur solide performance défensive a prouvé qu’ils avaient leur place sur la scène internationale, malgré les critiques formulées à leur encontre par le camp espagnol.
Vozinha l’a d’ailleurs rappelé avec fermeté : son équipe n’est pas venue aux États-Unis pour faire de la figuration. « Nous sommes venus à la Coupe du monde pour rivaliser », a-t-il déclaré. « Je sais que certains nous considèrent comme une petite équipe faible, mais nous sommes ici pour nous mesurer aux meilleurs et donner le meilleur de nous-mêmes. »