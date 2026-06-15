« Ils ne dépassent pas le milieu de terrain » : Rodri critique la tactique du Cap-Vert après le début de Coupe du monde frustrant de l'Espagne

Le capitaine espagnol Rodri n’a pas mâché ses mots pour évaluer la prestation du Cap-Vert après la défaite de son équipe lors de son premier match du groupe H. Le milieu de terrain de Manchester City a laissé entendre que l’adversaire n’avait guère montré d’ambition de jouer au football, préférant se retrancher dans son propre tiers défensif pendant toute la durée du match.

Au micro de La 1 après le coup de sifflet final, le milieu de terrain des Citizens a exprimé son agacement face au dispositif tactique des nouveaux venus en Coupe du monde. « Ça ne devait pas se faire. Il n’y a pas grand-chose à redire », a-t-il déclaré. « Nous savions que c’était un match qui demandait de la patience. Ils se sont repliés et ont reculé très rapidement. Nous n’avons pas réussi à marquer. Nous avons créé des occasions, mais nous n’avons pas su les concrétiser. Le point positif, c’est qu’ils ne se sont pratiquement pas créés d’occasions. Nous devons améliorer notre finition.

Interrogé sur le style de jeu de l’outsider, Rodri a ajouté : « C’est leur façon de jouer. Ils ne dépassent pas le milieu de terrain. Il faut juste améliorer notre finition. »