Interrogé à ce sujet lors d’une interview avec DAZN, le président du FCB a répondu : « Hakimi, ils le prendraient tout de suite, car il s’intégrerait bien chez nous. »
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« Ils le prendraient sans hésiter » : Uli Hoeneß milite pour l’arrivée d’une grande star du PSG au FC Bayern Munich
Au Bayern Munich, le poste d’arrière droit de la défense à quatre semble déjà bien pourvu avec Konrad Laimer et Josip Stanisic. Toutefois, l’avenir de l’Autrichien reste incertain, son contrat courant jusqu’en 2027 seulement.
Comme Stanisic peut aussi jouer en défense centrale, le club chercherait une alternative, selon plusieurs sources. Le favori ne serait toutefois pas Hakimi, mais Givairo Read, 19 ans, qui évolue au Feyenoord Rotterdam.
Selon les observateurs, le champion marocain aurait déjà figuré sur les radars bavarois il y a quelques années. Lorsqu’en 2020 son prêt de deux ans au BVB a pris fin et qu’il a dû retourner au Real Madrid, le Bayern aurait même envisagé un transfert.
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Hakimi manquera la rencontre de Ligue des champions face au FC Bayern.
Finalement, le transfert n’a pas eu lieu et Hakimi a rejoint l’Inter Milan. Après une seule saison en Lombardie, il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2021 contre un chèque de 68 millions d’euros.
Il y figure depuis des années parmi les meilleurs à son poste. L’année dernière, certains de ses coéquipiers et concurrents le voyaient même parmi les favoris pour remporter le Ballon d’Or (il a finalement terminé sixième). Au cours de la saison en cours, Hakimi a disputé 31 matches, au cours desquels il a inscrit trois buts et délivré neuf passes décisives.
Le latéral droit manquera toutefois le match retour des demi-finales de la Ligue des champions contre le Bayern mercredi soir en raison d’une blessure à la cuisse contractée dans les dernières minutes du match aller il y a une semaine. Le PSG devra se passer du Marocain pendant « plusieurs semaines ».