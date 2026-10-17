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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

« Ils doivent réfléchir avant de venir à Munich ! » : Vincent Kompany adresse un sévère avertissement au RB Leipzig

Bayern Munich
V. Kompany
Bayern Munich vs RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga

L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, estime que les équipes adverses doivent redouter de se rendre à l’Allianz Arena, à l’approche du choc contre le RB Leipzig. Le technicien belge a promis un jeu offensif et s’est dit convaincu que son équipe montrerait son meilleur visage malgré un calendrier chargé.

  • Kompany adresse un avertissement clair à Leipzig, en déplacement

    L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a lancé un avertissement plein d’assurance au RB Leipzig avant leur choc de Bundesliga à fort enjeu à l’Allianz Arena. Le technicien belge a souligné que les équipes visiteuses devaient se préparer à la difficulté de jouer à Munich, alors que le calendrier automnal se densifie.

    Kompany a indiqué que ses joueurs restaient particulièrement affûtés, motivés et impatients de se mesurer à des adversaires de haut niveau.

    Il a insisté sur les fondamentaux du Bayern : courir avec intensité, déployer beaucoup d’énergie et prendre plaisir à relever le défi sur le terrain.

  • FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

    L’entraîneur promet une approche offensive face à des adversaires confiants

    Évoquant le dispositif tactique, Kompany a clairement indiqué que le Bayern prendrait le jeu à son compte face à Leipzig dès le coup d’envoi. « Nous voulons attaquer. Nous jouons à domicile. Nous avons faim », a déclaré Kompany. « Nous connaissons les points forts de Leipzig. On voit qu’ils ont procédé à quelques changements. »

    « Ils arrivent ici en confiance. Nous avons tenté 50 tirs au but lors des deux derniers matches. Nous avons bien fait beaucoup de choses collectivement. »

    « Si nous améliorons encore quelques aspects, nous ne serons pas loin de notre meilleure version. Nous savons que nous en sommes capables. »

  • Kompany exige un état d’esprit de forteresse à l’Allianz Arena

    Revenant sur les récentes discussions concernant la défense et sur les précédentes confrontations en coupe face à Leipzig, Kompany a appelé son groupe à tourner la page des derniers matches et à imposer une domination totale. « Il est important de tourner rapidement la page », a déclaré Kompany. « Nous en avons discuté, et c’est réglé. »

    « Ces équipes doivent se rappeler qu’elles viennent jouer à Munich. Ces matches se décident souvent sur la qualité des joueurs sur le terrain. »

    « Leipzig a des joueurs rapides sur les côtés et des attaquants puissants. Nous aussi. Ce sont des matches où il y a beaucoup de créativité. Si la rencontre commence à basculer d’un côté, elle peut vraiment basculer. »

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-FRANKFURTAFP

    Du respect pour Demichelis avant une rencontre décisive

    Kompany a également salué l’entraîneur de Leipzig, Martin Demichelis, soulignant son bilan en Amérique du Sud et en Europe avant leur duel sur les bancs. « Il a remporté le titre en Argentine, ce qui n’est pas facile », a noté Kompany.

    « Leipzig est une équipe stable, un club stable. Quand on travaille avec constance, on finit par percer aussi en Europe. Et demain, nous serons adversaires. »

    Le Bayern cherchera à convertir son grand nombre de tirs en trois points lorsqu’il recevra Leipzig à Munich.

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