L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a lancé un avertissement plein d’assurance au RB Leipzig avant leur choc de Bundesliga à fort enjeu à l’Allianz Arena. Le technicien belge a souligné que les équipes visiteuses devaient se préparer à la difficulté de jouer à Munich, alors que le calendrier automnal se densifie.

Kompany a indiqué que ses joueurs restaient particulièrement affûtés, motivés et impatients de se mesurer à des adversaires de haut niveau.

Il a insisté sur les fondamentaux du Bayern : courir avec intensité, déployer beaucoup d’énergie et prendre plaisir à relever le défi sur le terrain.