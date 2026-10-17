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« Ils doivent réfléchir avant de venir à Munich ! » : Vincent Kompany adresse un sévère avertissement au RB Leipzig
Kompany adresse un avertissement clair à Leipzig, en déplacement
L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a lancé un avertissement plein d’assurance au RB Leipzig avant leur choc de Bundesliga à fort enjeu à l’Allianz Arena. Le technicien belge a souligné que les équipes visiteuses devaient se préparer à la difficulté de jouer à Munich, alors que le calendrier automnal se densifie.
Kompany a indiqué que ses joueurs restaient particulièrement affûtés, motivés et impatients de se mesurer à des adversaires de haut niveau.
Il a insisté sur les fondamentaux du Bayern : courir avec intensité, déployer beaucoup d’énergie et prendre plaisir à relever le défi sur le terrain.
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L’entraîneur promet une approche offensive face à des adversaires confiants
Évoquant le dispositif tactique, Kompany a clairement indiqué que le Bayern prendrait le jeu à son compte face à Leipzig dès le coup d’envoi. « Nous voulons attaquer. Nous jouons à domicile. Nous avons faim », a déclaré Kompany. « Nous connaissons les points forts de Leipzig. On voit qu’ils ont procédé à quelques changements. »
« Ils arrivent ici en confiance. Nous avons tenté 50 tirs au but lors des deux derniers matches. Nous avons bien fait beaucoup de choses collectivement. »
« Si nous améliorons encore quelques aspects, nous ne serons pas loin de notre meilleure version. Nous savons que nous en sommes capables. »
Kompany exige un état d’esprit de forteresse à l’Allianz Arena
Revenant sur les récentes discussions concernant la défense et sur les précédentes confrontations en coupe face à Leipzig, Kompany a appelé son groupe à tourner la page des derniers matches et à imposer une domination totale. « Il est important de tourner rapidement la page », a déclaré Kompany. « Nous en avons discuté, et c’est réglé. »
« Ces équipes doivent se rappeler qu’elles viennent jouer à Munich. Ces matches se décident souvent sur la qualité des joueurs sur le terrain. »
« Leipzig a des joueurs rapides sur les côtés et des attaquants puissants. Nous aussi. Ce sont des matches où il y a beaucoup de créativité. Si la rencontre commence à basculer d’un côté, elle peut vraiment basculer. »
- AFP
Du respect pour Demichelis avant une rencontre décisive
Kompany a également salué l’entraîneur de Leipzig, Martin Demichelis, soulignant son bilan en Amérique du Sud et en Europe avant leur duel sur les bancs. « Il a remporté le titre en Argentine, ce qui n’est pas facile », a noté Kompany.
« Leipzig est une équipe stable, un club stable. Quand on travaille avec constance, on finit par percer aussi en Europe. Et demain, nous serons adversaires. »
Le Bayern cherchera à convertir son grand nombre de tirs en trois points lorsqu’il recevra Leipzig à Munich.
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