« Il veut entrer dans la légende » : Deniz Undav restera-t-il pour toujours au VfB Stuttgart ?

Il y a quelques semaines à peine, Undav a prolongé prématurément son contrat avec le club souabe de deux ans supplémentaires, jusqu’en 2029. À Stuttgart, l’international allemand serait désormais le joueur le mieux payé : il toucherait 5,5 millions d’euros par an, auxquels s’ajoute une prime à la signature de quatre millions d’euros.

Le buteur, qui a prolongé malgré les rumeurs de départ, affirme qu’il se sent « extrêmement bien à Stuttgart » et veut « devenir une légende ».

Pour parapher ce bail, l’attaquant de 29 ans affirme avoir laissé filer une somme d’argent considérable. « Cet hiver, j’aurais pu signer dans un autre club sans indemnité de transfert. J’aurais ainsi obtenu une prime à la signature plus importante et un salaire plus élevé », explique Undav, qui n’a toutefois jamais envisagé de quitter le VfB : « Je suis rapidement tombé amoureux du club, des supporters et des gens d’ici. Je m’y sens tout simplement bien. Et puis, on n’est pas non plus dans le besoin. »