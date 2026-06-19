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Deniz UndavGetty Images
Christian Guinin

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« Il veut entrer dans la légende » : Deniz Undav restera-t-il pour toujours au VfB Stuttgart ?

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D. Undav

Après avoir prolongé son contrat, Deniz Undav envisage sérieusement de terminer sa carrière au VfB Stuttgart.

« C’est ici qu’une histoire d’amour est née », a déclaré le joueur de 29 ans lors d’un entretien accordé à la chaîne YouTube « Hstryagency ». « J’aimerais beaucoup terminer ma carrière ici, j’irai même jusqu’à dire ça. J’aimerais pouvoir dire que je vais simplement rester ici. »

  • Il y a quelques semaines à peine, Undav a prolongé prématurément son contrat avec le club souabe de deux ans supplémentaires, jusqu’en 2029. À Stuttgart, l’international allemand serait désormais le joueur le mieux payé : il toucherait 5,5 millions d’euros par an, auxquels s’ajoute une prime à la signature de quatre millions d’euros.

    Le buteur, qui a prolongé malgré les rumeurs de départ, affirme qu’il se sent « extrêmement bien à Stuttgart » et veut « devenir une légende ».

    Pour parapher ce bail, l’attaquant de 29 ans affirme avoir laissé filer une somme d’argent considérable. « Cet hiver, j’aurais pu signer dans un autre club sans indemnité de transfert. J’aurais ainsi obtenu une prime à la signature plus importante et un salaire plus élevé », explique Undav, qui n’a toutefois jamais envisagé de quitter le VfB : « Je suis rapidement tombé amoureux du club, des supporters et des gens d’ici. Je m’y sens tout simplement bien. Et puis, on n’est pas non plus dans le besoin. »

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    Undav : « Pourquoi devrais-je quitter ce club ? »

    L’attaquant a clarifié la situation : « Tout le monde sait que je me sens bien à Stuttgart. J’y ai passé trois années merveilleuses. Je me suis donc dit : “Pourquoi partir ?” J’ai toujours dit à mes conseillers que je voulais rester ici. »

    Prêté par Brighton & Hove Albion lors de l’exercice 2023/24, l’attaquant a ensuite été recruté définitivement par le VfB à l’été 2024 pour un montant record supérieur à 26 millions d’euros.

    Depuis, l’attaquant s’est imposé comme un pilier du club souabe sous les ordres de l’entraîneur Sebastian Hoeneß. La saison passée, il a compilé 39 participations directes aux buts (25 réalisations et 14 passes décisives) en 46 matchs toutes compétitions confondues ; en Bundesliga, il a terminé deuxième meilleur buteur avec 19 unités, juste derrière Harry Kane (Bayern Munich).

    Convoqué pour la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft, il a immédiatement marqué et offert deux passes décisives lors du match d’ouverture contre Curaçao (7-1). Il a donc de fortes chances d’être aligné d’entrée par le sélectionneur Julian Nagelsmann pour affronter la Côte d’Ivoire dimanche à 22 h.

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