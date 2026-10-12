Malgré une série de matches difficiles, les dirigeants du Bayern Munich soutiennent fermement Diaz. L’ancien joueur de Liverpool traverse une période compliquée : il n’a inscrit aucun but ni délivré la moindre passe décisive lors de ses six derniers matches officiels. Eberl, membre du directoire chargé du sport, reste toutefois convaincu que l’attaquant est proche de retrouver son efficacité, alors que le club se prépare à ses prochains matches européens.

Le joueur de 29 ans a connu une nouvelle frustration samedi, lors du match nul 2-2 du Bayern contre Augsbourg. Diaz pensait avoir enfin mis fin à sa disette en trouvant le chemin des filets, mais sa joie a été de courte durée. Le but a finalement été annulé après que l’assistance vidéo a établi que Josip Stanisic était en position de hors-jeu au cours de l’action, prolongeant l’attente de l’ailier.