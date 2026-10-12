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« Il va retrouver son niveau » : Max Eberl, membre de la direction du Bayern Munich, soutient Luis Diaz, en difficulté et en panne de buts
La direction du Bayern apporte son soutien total à un ailier en difficulté
Malgré une série de matches difficiles, les dirigeants du Bayern Munich soutiennent fermement Diaz. L’ancien joueur de Liverpool traverse une période compliquée : il n’a inscrit aucun but ni délivré la moindre passe décisive lors de ses six derniers matches officiels. Eberl, membre du directoire chargé du sport, reste toutefois convaincu que l’attaquant est proche de retrouver son efficacité, alors que le club se prépare à ses prochains matches européens.
Le joueur de 29 ans a connu une nouvelle frustration samedi, lors du match nul 2-2 du Bayern contre Augsbourg. Diaz pensait avoir enfin mis fin à sa disette en trouvant le chemin des filets, mais sa joie a été de courte durée. Le but a finalement été annulé après que l’assistance vidéo a établi que Josip Stanisic était en position de hors-jeu au cours de l’action, prolongeant l’attente de l’ailier.
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Eberl reste convaincu de la qualité de Diaz
Interrogé par Bild avant le déplacement de mardi en Ligue des champions face au club norvégien Viking FK, Eberl a clairement indiqué que le manque de rendement de l’attaquant ne l’inquiétait pas. « Nous aurions été très heureux si le but avait été validé, car cela lui aurait tout simplement fait du bien », a expliqué Eberl en revenant sur le but refusé le week-end dernier.
« Il va retrouver son efficacité. On voit ses déplacements ; il participe au jeu et continue de provoquer des situations. Je pense qu’il est clairement sur une pente ascendante », a ajouté Eberl, réaffirmant la patience du club.
Retour sur une première saison exceptionnelle
Cette disette contraste fortement avec les statistiques impressionnantes de Diaz lors de sa première saison en Bavière : le joueur de 29 ans avait inscrit 26 buts et délivré 23 passes décisives en 51 matches avec le Bayern Munich.
Les difficultés actuelles de l’ailier colombien témoignent d’un début de saison compliqué. Il a disputé huit matches toutes compétitions confondues sans parvenir à trouver véritablement son rythme. Son seul but de la saison remonte à la première journée de Bundesliga, lors d’une large victoire 5-1 contre Stuttgart.
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Les promesses sur le plan national et la domination en Europe atténuent la pression
Malgré ses difficultés individuelles, le Bayern a bien entamé sa saison dans l’ensemble. Le géant allemand a lancé sa campagne en Ligue des champions de la plus belle des manières avec une large victoire 5-0 contre Bodo/Glimt. En championnat, il occupe actuellement la troisième place de Bundesliga avec 11 points, à seulement deux longueurs du leader, Fribourg.
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