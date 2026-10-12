Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

« Il va retrouver son niveau » : Max Eberl, membre de la direction du Bayern Munich, soutient Luis Diaz, en difficulté et en panne de buts

L. Diaz
Bayern Munich
Ligue des Champions
Viking vs Bayern Munich
Viking

Max Eberl, membre de la direction du Bayern Munich, a pris la défense de Luis Diaz, alors que l’ailier continue de peiner devant le but. L’international colombien n’a pas marqué lors de ses six dernières apparitions avec le club de Bundesliga, ce qui soulève des questions sur sa forme actuelle et sa confiance.

  • La direction du Bayern apporte son soutien total à un ailier en difficulté

    Malgré une série de matches difficiles, les dirigeants du Bayern Munich soutiennent fermement Diaz. L’ancien joueur de Liverpool traverse une période compliquée : il n’a inscrit aucun but ni délivré la moindre passe décisive lors de ses six derniers matches officiels. Eberl, membre du directoire chargé du sport, reste toutefois convaincu que l’attaquant est proche de retrouver son efficacité, alors que le club se prépare à ses prochains matches européens.

    Le joueur de 29 ans a connu une nouvelle frustration samedi, lors du match nul 2-2 du Bayern contre Augsbourg. Diaz pensait avoir enfin mis fin à sa disette en trouvant le chemin des filets, mais sa joie a été de courte durée. Le but a finalement été annulé après que l’assistance vidéo a établi que Josip Stanisic était en position de hors-jeu au cours de l’action, prolongeant l’attente de l’ailier.

  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Eberl reste convaincu de la qualité de Diaz

    Interrogé par Bild avant le déplacement de mardi en Ligue des champions face au club norvégien Viking FK, Eberl a clairement indiqué que le manque de rendement de l’attaquant ne l’inquiétait pas. « Nous aurions été très heureux si le but avait été validé, car cela lui aurait tout simplement fait du bien », a expliqué Eberl en revenant sur le but refusé le week-end dernier.

    « Il va retrouver son efficacité. On voit ses déplacements ; il participe au jeu et continue de provoquer des situations. Je pense qu’il est clairement sur une pente ascendante », a ajouté Eberl, réaffirmant la patience du club.

  • Retour sur une première saison exceptionnelle

    Cette disette contraste fortement avec les statistiques impressionnantes de Diaz lors de sa première saison en Bavière : le joueur de 29 ans avait inscrit 26 buts et délivré 23 passes décisives en 51 matches avec le Bayern Munich.

    Les difficultés actuelles de l’ailier colombien témoignent d’un début de saison compliqué. Il a disputé huit matches toutes compétitions confondues sans parvenir à trouver véritablement son rythme. Son seul but de la saison remonte à la première journée de Bundesliga, lors d’une large victoire 5-1 contre Stuttgart.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • VfL Osnabrück v FC Bayern München - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport

    Les promesses sur le plan national et la domination en Europe atténuent la pression

    Malgré ses difficultés individuelles, le Bayern a bien entamé sa saison dans l’ensemble. Le géant allemand a lancé sa campagne en Ligue des champions de la plus belle des manières avec une large victoire 5-0 contre Bodo/Glimt. En championnat, il occupe actuellement la troisième place de Bundesliga avec 11 points, à seulement deux longueurs du leader, Fribourg.

Prochains matchs
VIK

VIK

Ligue des Champions

13 oct. 2026

FCB

FCB