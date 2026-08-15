« Il s’intègre parfaitement » : Luis Enrique réagit alors que le PSG boucle le transfert à 50 M€ de Ferran Torres

Présent en conférence de presse à la veille du Trophée des champions, l'entraîneur Enrique a affiché une immense satisfaction après l'arrivée de l'international espagnol. Il a clairement fait savoir que Torres apporte exactement la qualité que le PSG recherche sur le marché.

« Je suis heureux de son arrivée. Je pense que nous améliorons l'équipe, nous sommes toujours à l'affût d'opportunités », a expliqué Enrique aux médias. « C'est un international, nous le connaissons et il s'adapte parfaitement, parce qu'il peut jouer partout.

« Avec sa mentalité, je pense qu'il est important d'avoir ce type de joueur. Nous continuons à travailler avec le président et Campos sur le marché des transferts et nous cherchons à améliorer l'équipe. »