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Ferran TorresGetty
Yosua Arya

Traduit par

« Il s’intègre parfaitement » : Luis Enrique réagit alors que le PSG boucle le transfert à 50 M€ de Ferran Torres

Mercato
F. Torres
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
LaLiga
Ligue 1

Le Paris Saint-Germain a bouclé le transfert de Ferran Torres, champion de la Coupe du monde 2026, en provenance de Barcelone pour 50 millions d'euros, avec un contrat jusqu'en 2031. L'entraîneur Luis Enrique a exprimé sa satisfaction avant le Trophée des champions, saluant la polyvalence et la mentalité de l'Espagnol comme un renfort clé pour son effectif.

  • Le PSG boucle un accord à 50 M€ pour Torres

    Le PSG a finalisé la signature de l’attaquant espagnol Torres samedi matin. L’attaquant de 26 ans rejoint le club français en provenance de Barcelone dans le cadre d’un transfert estimé à 50 millions d’euros. Le champion du monde 2026 a signé un contrat de longue durée dans la capitale française. L’accord prend effet immédiatement et lie l’international polyvalent au club parisien jusqu’en 2031.

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  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    Enrique ravi de cette recrue polyvalente

    Présent en conférence de presse à la veille du Trophée des champions, l'entraîneur Enrique a affiché une immense satisfaction après l'arrivée de l'international espagnol. Il a clairement fait savoir que Torres apporte exactement la qualité que le PSG recherche sur le marché.

    « Je suis heureux de son arrivée. Je pense que nous améliorons l'équipe, nous sommes toujours à l'affût d'opportunités », a expliqué Enrique aux médias. « C'est un international, nous le connaissons et il s'adapte parfaitement, parce qu'il peut jouer partout.

    « Avec sa mentalité, je pense qu'il est important d'avoir ce type de joueur. Nous continuons à travailler avec le président et Campos sur le marché des transferts et nous cherchons à améliorer l'équipe. »

  • Relation préexistante dans le football international

    Ce transfert offre de passionnantes retrouvailles entre Torres et Enrique à Paris. Les deux hommes se connaissent déjà très bien grâce à leur précédente collaboration en sélection.

    En effet, l’ancien sélectionneur de l’Espagne est l’entraîneur qui a initialement offert à Torres ses débuts avec l’équipe nationale espagnole. Cette relation déjà établie devrait s’avérer précieuse alors que l’attaquant s’adapte à la vie en France.

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  • FBL-FRA-SUPERCUP-PSG-TRAININGAFP

    Un choc au Trophée des champions attend

    Torres arrive au PSG à un moment crucial de sa préparation de pré-saison. Le club parisien s’apprête à affronter le RC Lens dans le Trophée des champions, avec l’effectif qui vise à remporter le trophée. Reste à savoir si l’attaquant de 26 ans débutera le match ou entrera en jeu en cours de partie.

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