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« Il s’intègre parfaitement » : Luis Enrique réagit alors que le PSG boucle le transfert à 50 M€ de Ferran Torres
Le PSG boucle un accord à 50 M€ pour Torres
Le PSG a finalisé la signature de l’attaquant espagnol Torres samedi matin. L’attaquant de 26 ans rejoint le club français en provenance de Barcelone dans le cadre d’un transfert estimé à 50 millions d’euros. Le champion du monde 2026 a signé un contrat de longue durée dans la capitale française. L’accord prend effet immédiatement et lie l’international polyvalent au club parisien jusqu’en 2031.
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Enrique ravi de cette recrue polyvalente
Présent en conférence de presse à la veille du Trophée des champions, l'entraîneur Enrique a affiché une immense satisfaction après l'arrivée de l'international espagnol. Il a clairement fait savoir que Torres apporte exactement la qualité que le PSG recherche sur le marché.
« Je suis heureux de son arrivée. Je pense que nous améliorons l'équipe, nous sommes toujours à l'affût d'opportunités », a expliqué Enrique aux médias. « C'est un international, nous le connaissons et il s'adapte parfaitement, parce qu'il peut jouer partout.
« Avec sa mentalité, je pense qu'il est important d'avoir ce type de joueur. Nous continuons à travailler avec le président et Campos sur le marché des transferts et nous cherchons à améliorer l'équipe. »
Relation préexistante dans le football international
Ce transfert offre de passionnantes retrouvailles entre Torres et Enrique à Paris. Les deux hommes se connaissent déjà très bien grâce à leur précédente collaboration en sélection.
En effet, l’ancien sélectionneur de l’Espagne est l’entraîneur qui a initialement offert à Torres ses débuts avec l’équipe nationale espagnole. Cette relation déjà établie devrait s’avérer précieuse alors que l’attaquant s’adapte à la vie en France.
- AFP
Un choc au Trophée des champions attend
Torres arrive au PSG à un moment crucial de sa préparation de pré-saison. Le club parisien s’apprête à affronter le RC Lens dans le Trophée des champions, avec l’effectif qui vise à remporter le trophée. Reste à savoir si l’attaquant de 26 ans débutera le match ou entrera en jeu en cours de partie.
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