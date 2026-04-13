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« Il ne reste plus beaucoup de temps » : Micky van de Ven avoue s'inquiéter pour Roberto De Zerbi alors que Tottenham se rapproche du piège de la relégation
Survie avant style
Nommé lors de la trêve internationale de mars, De Zerbi devait inscrire Tottenham dans un projet à long terme. L’Italien doit pourtant d’abord assurer le maintien du club en Premier League. Battus 1-0 au Stadium of Light, les Spurs restent englués en zone de relégation, avec seulement six matches pour sauver leur saison. Cette défaite a rappelé l’ampleur de la tâche qui attend l’ancien mentor de Brighton, arrivé aux commandes d’un groupe en manque de confiance après le départ d’Igor Tudor.
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Une course contre la montre
Le défenseur néerlandais admet que, si bien le nouvel entraîneur veut instaurer une philosophie audacieuse basée sur la construction du jeu depuis l’arrière, la situation actuelle laisse très peu de marge d’erreur. Van de Ven estime que le poids psychologique de cette série de défaites pèse lourdement sur un groupe qui doit rapidement retrouver confiance.
Interrogé par Sky Sports sur la difficulté d'assimiler les exigences spécifiques de De Zerbi sous haute pression, il a expliqué : « Chaque entraîneur a sa propre vision du jeu et Roberto veut que nous construisions davantage le jeu depuis l'arrière. C'est ce qu'il nous a demandé. Il veut que nous jouions avec confiance et c'est ce que nous devons développer, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous devons le faire maintenant. Nous ne devons pas nous préoccuper des autres résultats : il faut simplement gagner. Bien sûr, on ne peut ignorer l’adversaire, mais l’essentiel est de prendre un maximum de points lors des six matchs restants. La pression est là, car nous sommes en zone de relégation, mais nous avons l’obligation de nous en sortir. »
Sortir de la spirale
Malgré quelques fulgurances offensives perceptibles chez De Zerbi, les Spurs traversent un début d’année civile historiquement médiocre, avec 14 matchs sans victoire. Seuls Derby (18 matchs en 2008), Sunderland (17 en 2003) et Swindon Town (15 en 1993) ont fait pire, et ces trois clubs avaient finalement été relégués.
Au sujet de l’état d’esprit du groupe et de la frustration liée à cette quête incessante d’un résultat, Van de Ven a ajouté : « Je ne pense même pas que nous ayons mal joué aujourd’hui, nous nous sommes créé des occasions de marquer et eux n’en ont pas créé beaucoup. C’est la période que nous traversons, rien ne va dans notre sens. Au coup de sifflet final, c’est vraiment dur. Mentalement, c’est dur. Nous traversons un mauvais moment depuis plusieurs mois, nous ne parvenons pas à enchaîner les victoires en Premier League et nous nous acharnons sans succès. Il faut retrouver confiance, et vite. »
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Le dernier combat
Tottenham aborde une fin de saison décisive où il devra combler un retard de deux points pour sortir de la zone de relégation. Les Londoniens du nord défieront Brighton puis Wolverhampton lors d’un double acte crucial en avril, avant d’aborder un mois de mai ardu : Aston Villa, Leeds United, Chelsea, puis un ultime rendez-vous potentiellement décisif contre Everton lors de la 38e journée. Toujours en quête d’une première victoire en 2026, les Spurs doivent désormais assimiler sans délai la philosophie de De Zerbi, sous peine de connaître une relégation historique en Championship.