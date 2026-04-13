« Il ne reste plus beaucoup de temps » : Micky van de Ven avoue s'inquiéter pour Roberto De Zerbi alors que Tottenham se rapproche du piège de la relégation

Le défenseur néerlandais admet que, si bien le nouvel entraîneur veut instaurer une philosophie audacieuse basée sur la construction du jeu depuis l’arrière, la situation actuelle laisse très peu de marge d’erreur. Van de Ven estime que le poids psychologique de cette série de défaites pèse lourdement sur un groupe qui doit rapidement retrouver confiance.

Interrogé par Sky Sports sur la difficulté d'assimiler les exigences spécifiques de De Zerbi sous haute pression, il a expliqué : « Chaque entraîneur a sa propre vision du jeu et Roberto veut que nous construisions davantage le jeu depuis l'arrière. C'est ce qu'il nous a demandé. Il veut que nous jouions avec confiance et c'est ce que nous devons développer, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous devons le faire maintenant. Nous ne devons pas nous préoccuper des autres résultats : il faut simplement gagner. Bien sûr, on ne peut ignorer l’adversaire, mais l’essentiel est de prendre un maximum de points lors des six matchs restants. La pression est là, car nous sommes en zone de relégation, mais nous avons l’obligation de nous en sortir. »