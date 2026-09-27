« Il n’y a pas beaucoup de différence ! » : James Trafford avance un classement audacieux après la défaite contre l’Espagne

Le gardien de l’Angleterre James Trafford a retenu du positif de la performance de son équipe après une courte défaite 3-2 contre l’Espagne en Ligue des nations de l’UEFA à Wembley. Les hommes de Thomas Tuchel ont montré du caractère en renversant l’ouverture du score rapide de Lamine Yamal grâce à des buts coup sur coup d’Anthony Gordon et Harry Kane.

Cependant, des buts d’Alex Baena et de Mikel Oyarzabal en seconde période ont condamné les hôtes à la défaite.

Malgré la défaite, Trafford a salué l’approche offensive directe de l’Angleterre et son style de jeu courageux.