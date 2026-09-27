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« Il n’y a pas beaucoup de différence ! » : James Trafford avance un classement audacieux après la défaite contre l’Espagne
Trafford met en avant l’intensité positive malgré le revers contre l’Espagne
Le gardien de l’Angleterre James Trafford a retenu du positif de la performance de son équipe après une courte défaite 3-2 contre l’Espagne en Ligue des nations de l’UEFA à Wembley. Les hommes de Thomas Tuchel ont montré du caractère en renversant l’ouverture du score rapide de Lamine Yamal grâce à des buts coup sur coup d’Anthony Gordon et Harry Kane.
Cependant, des buts d’Alex Baena et de Mikel Oyarzabal en seconde période ont condamné les hôtes à la défaite.
Malgré la défaite, Trafford a salué l’approche offensive directe de l’Angleterre et son style de jeu courageux.
- APL
La gardienne insiste sur le fait que peu de choses séparent l’Angleterre des nations les mieux classées
Dans un entretien accordé à l’UEFA, Trafford a rejeté les affirmations selon lesquelles il existerait un écart de niveau important entre l’Angleterre et les équipes les mieux classées au monde. Le gardien de Burnley a assuré que l’Angleterre avait prouvé son statut d’équipe d’élite en dominant l’Espagne pendant de longues séquences.
Trafford a souligné que les changements de dynamique sont inévitables lorsque deux équipes de classe mondiale se rencontrent sur la grande scène.
« Nous avons joué avec une très bonne intensité, a déclaré Trafford. Nous avons montré beaucoup de courage. Je ne dirais pas qu’il y a beaucoup de différence entre nous et les équipes devant nous au classement. Nous sommes évidemment une très grande équipe, et nous le montrons chaque fois que nous jouons. »
Le gardien demande une solidité défensive pour éviter les buts faciles
Évoquant les trois buts encaissés par l’Angleterre à domicile, Trafford a reconnu que le groupe devait revoir les images du match afin d’éliminer les erreurs défensives. Il a souligné qu’empêcher les buts restait la priorité fondamentale de la ligne défensive lors des changements de dynamique.
Le jeune gardien a réitéré que le groupe continuait de progresser sous la direction tactique de Tuchel.
« Évidemment, nous devons simplement arrêter d’encaisser des buts, a admis Trafford. C’est la réalité. Chaque fois que vous encaissez un but, vous devez arrêter le but, et c’est quelque chose que nous allons revoir. Nous avons beaucoup de grands joueurs, et nous ne faisons que progresser. »
- Anadolu Agency
L’Angleterre se concentre sur le test face à la Tchéquie à Prague
L’Angleterre cherchera à se reprendre rapidement avant de se déplacer à Prague pour affronter la Tchéquie lors de son deuxième match de groupe de Ligue des nations mardi. L’équipe de Tuchel vise sa première victoire dans cette nouvelle campagne.
L’Espagne se rendra à Séville pour affronter la Croatie le même soir.
Trafford espère conserver sa place de titulaire dans les buts pour ce prochain match à l’extérieur.
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